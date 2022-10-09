Український співак Сергій Бабкін записав спільну пісню з російським музикантом Борисом Гребенщиковим. Пісня отримала назву Face to Face (Віч-на-віч), і її мета – популяризувати платформу UNITED24 для збору коштів на допомогу Україні.

Відомо, що над піснею також працювали британський продюсер Дейв Стюарт та американська співачка Стіві Нікс.

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Артисти відмовилися від заробітку на цій роботі – всі гроші з переглядів на платформах автоматично перераховуватимуться на рахунок проєкту UNITED24.

Сама пісня Face to Face звучить трьома мовами – першим виступає Дейв Стюарт, він співає англійською. Після нього мікрофон до рук бере Гребенщиков і співає російською. Фінал пісні за Сергієм Бабкіним, який озвучує текст українською.

Український музикант заявив, що для нього честь стати частиною цього проєкту. Артист додав, що це масштабна робота, і пісня – це лише початок співпраці.

– Вже понад пів року наш народ і земля зазнає неймовірного болю через війну, яку розв’язала Росія. Ця пісня виражає біль, але й дає надію – так буде не завжди. Це не просто війна, це боротьба добра зі злом, світлом та пітьмою. І світло обов’язково переможе, ми вже бачимо цю перемогу на горизонті, – прокоментував вихід пісні Бабкін у Instagram.

Раніше Сергій Бабкін висловився про псевдореферендуми на окупованих територіях та мовне питання в Україні. Артист висловив свою підтримку тим, хто перебуває в небезпеці, але не зраджує своїх принципів та життєвих позицій.