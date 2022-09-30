Співачка Тіна Кароль презентувала англомовний альбом Scandal. До нього увійшло дев’ять треків артистки з попередніх платівок.

Так, артистка вирішила дати друге дихання своїм російськомовним пісням. Вона переклала їх не на українську мову, а на англійську.

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Серед відомих уже популярна пісня Скандал, Хороший парень, Красиво, Двойной рай і Вільні.Нескорені, яка стала першим синглом виконавиці з початку повномасштабної війни.

Варто зазначити, що перекладом хіта займався поет і композитор Аркадій Александров. До 24 лютого він співпрацював з російськими артистами, такими як Діма Білан, Валерія, Zivert, Анна Седакова та інші.

Яка позиція у чоловіка зараз – невідомо. Його профіль в Instagram закритий для сторонніх людей. Варто зазначити, що шанувальники Тіни Кароль обурюються з приводу вибору саунд-продюсера в коментарях, проте багато хто впевнений, співачка не стала б з ним співпрацювати, якби він підтримував кривавий режим Путіна.