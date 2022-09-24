Сергей Бабкин высказался о псевдореферендумах и языковом вопросе

Певец Сергей Бабкин высказался о псевдореферендумах на оккупированных территориях и о языковом вопросе в Украине.

Своими размышлениями артист поделился в Instagram, отметив, что у него множество отвращения к стране-террористу, ненависти и ярости. Однако несмотря ни на что, он гордится украинцами, которые сопротивляются оккупации и отказываются участвовать в так называемых референдумах.

— Сколько в этом смелости и достоинства — сопротивляться захватчику, в опасности оставаться человеком, не изменять своей стране. Молитвами и мыслями я с вами! Верю, что очень скоро все будет Украина, — отметил Сергей.

Артист добавил, что с восторгом замечает сейчас всех, кто хотел говорить по-украински, но не решался, однако сегодня делает это с удовольствием.

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— Мы отделяем со всего мира два цвета и их сочетания. По всей Европе всюду вижу наши флаги, не только на концертах. Замечаю многих людей, у которых одежда с элементами синего и желтого. Знаю, что для многих — это четкая позиция и огромное уважение, сразу показывающее, кто ты и из какой страны. И больше не возникает никаких вопросов, — подчеркнул Бабкин.

Отметим, что с начала полномасштабной войны певец вместе с женой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми находится за границей. Музыкант активно участвует в благотворительных концертах и помогает приблизить победу Украины в войне.

Фото: Сергей Бабкин