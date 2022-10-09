Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Деньги пойдут на помощь Украине: Бабкин представил совместную с Гребенщиковым песню

9 октября 2022, 16:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Бабкин

Украинский певец Сергей Бабкин записал совместную песню с российским музыкантов Борисом Гребенщиковым. Песня получила название Face to Face (Віч-на-віч), и ее цель — популяризировать платформу UNITED24 для сбора средств на помощь Украине.

Известно, что над песней также работали британский продюсер Дейв Стюарт и американская певица Стиви Никс.

Сейчас смотрят

Артисты отказались от заработка на этой работе — все деньги с просмотров на платформах будут автоматически перечисляться на счет проекта UNITED24.

Сама песня Face to Face звучит на трех языках — первым выступает Дейв Стюарт, он поет на английском. После него микрофон в руки берет Гребенщиков и поет на русском. Финал песни за Сергеем Бабкиным, который озвучивает текст на украинском.

Украинский музыкант заявил, что для него честь стать частью этого проекта. Артист добавил, что это масштабная работа, и песня — это только начало сотрудничества.

— Уже более полугода наш народ и земля испытывает невероятную боль из-за войны, которую развязала Россия. Эта песня выражает боль, но и дает надежду — так будет не всегда. Это не просто война, это борьба добра со злом, светом и тьмой. И свет обязательно победит, мы уже видим эту победу на горизонте, — прокомментировал выход песни Бабкин в Instagram.

Ранее Сергей Бабкин высказался о псевдореферендумах на оккупированных территориях и о языковом вопросе в Украине. Артист выразил свою поддержку тем, кто находится в опасности, но не изменяет своим принципам и жизненным позициям.

Теги
Борис Гребенщиков Сергій Бабкін
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь