Украинский певец Сергей Бабкин записал совместную песню с российским музыкантов Борисом Гребенщиковым. Песня получила название Face to Face (Віч-на-віч), и ее цель — популяризировать платформу UNITED24 для сбора средств на помощь Украине.

Известно, что над песней также работали британский продюсер Дейв Стюарт и американская певица Стиви Никс.

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Артисты отказались от заработка на этой работе — все деньги с просмотров на платформах будут автоматически перечисляться на счет проекта UNITED24.

Сама песня Face to Face звучит на трех языках — первым выступает Дейв Стюарт, он поет на английском. После него микрофон в руки берет Гребенщиков и поет на русском. Финал песни за Сергеем Бабкиным, который озвучивает текст на украинском.

Украинский музыкант заявил, что для него честь стать частью этого проекта. Артист добавил, что это масштабная работа, и песня — это только начало сотрудничества.

— Уже более полугода наш народ и земля испытывает невероятную боль из-за войны, которую развязала Россия. Эта песня выражает боль, но и дает надежду — так будет не всегда. Это не просто война, это борьба добра со злом, светом и тьмой. И свет обязательно победит, мы уже видим эту победу на горизонте, — прокомментировал выход песни Бабкин в Instagram.