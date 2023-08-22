Фронтмен російського гурту Звери Роман Білик виступив для військових РФ на окупованому Донбасі. Артист, який раніше був проти війни, різко змінив свою думку.

Так, у мережі з’явилося відео, де фронтмен гурту Звери приїхав у “ДНР”, і у військовій амуніції спостерігає за запуском снаряда по українських захисниках. Після цього він розважав окупантів піснями під гітару.

Примітно, що дії Романа Білика повністю суперечать його словам щодо війни. Від початку повномасштабного вторгнення музикант у Facebook та Instagram виступав проти військових дій. Зараз ці публікації недоступні – ймовірно, Білик їх приховав або зовсім видалив.

Причина цього – гроші. На артиста зробили донос в органи влади РФ, через що концерти гурту Звери почали скасовувати. Наприклад, у червні музиканти мали виступати на економічному форумі в Пітері, але їхню участь скасували.

Користувачі мережі вже відреагували на появу артиста в “ДНР”:

А хто їх ще слухає?

Звірі співають звірам. Дуже іронічно.

Як просто купити чиюсь душу.

Фу, яка гидота. Прикро, бо я думала, що рок усе ж таки проти системи.

Примітно, що батько Романа Білика родом з України. Свою юність музикант провів у Маріуполі, а з 15 років встиг пожити й у Києві. Водночас він жодного разу не їздив із концертами в окупований Крим.

Утім, є й ті зірки, які поплатилися за рішення підтримувати війну в Україні – наприклад, Григорію Лепсу скасували концерт у Киргизстані. Усе через його заяви про виплату винагороди російським військовим, які на фронті знищать американський або німецький танк.