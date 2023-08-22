Фронтмен российской группы Звери Роман Билык выступил для военных РФ на оккупированном Донбассе. Артист, который ранее был против войны, резко изменил свое мнение.

Так, в сети появилось видео, где фронтмен группы Звери приехал в “ДНР”, и в военной амуниции наблюдает за запуском снаряда по украинским защитникам. После этого он развлекал оккупантов песнями под гитару.

Примечательно, что действия Романа Билыка полностью противоречат его словам о войне. С начала полномасштабного вторжения музыкант в Facebook и Instagram выступал против военных действий. Сейчас эти публикации недоступны — вероятно, Билык их скрыл или вовсе удалил.

Причина этого — деньги. На артиста сделали донос в органы власти РФ, из-за чего концерты группы Звери начали отменять. Например, в июне музыканты должны были выступать на экономическом форуме в Питере, но их участие отменили.

Пользователи сети уже отреагировали на появление артиста в “ДНР”:

А кто их еще слушает?

Звери поют зверям. Очень иронично.

Как просто купить чью-то душу.

Фу, какая гадость. Обидно, потому что я думала, что рок все же против системы.

Примечательно, что отец Романа Билыка родом из Украины. Свою юность музыкант провел в Мариуполе, а с 15 лет успел пожить и в Киеве. При этом он ни разу не ездил с концертами в оккупированный Крым.

Впрочем, есть и те звезды, которые поплатились за решение поддерживать войну в Украине — к примеру, Григорию Лепсу отменили концерт в Кыргызстане. Все из-за его заявлений о выплате вознаграждения российским военным, которые на фронте уничтожат американский или немецкий танк.