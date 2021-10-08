Після виходу серіалу Гра в кальмара на Netflix продаж білих сліпонів Vans виріс на рекордні 7800%.

Крім взуття, в якому ходили герої серіалу, збільшився попит і на зелені костюми. За даними Lyst, пошукові запити на них виросли на 97%, а на білі сліпони – на 145%.

Також мають популярність і червоні костюми наглядачів. Пошукові запити на них підскочили на 62% за останні кілька тижнів.

У мережі припускають, що такий попит пов’язаний з наближенням Хеловіна, під час якого більшість захочуть відчути себе героями популярного серіалу Гра в кальмара.

Вартість сліпонів складає від $30 до $60. Їх часто купують під спортивні костюми або для створення повсякденного вуличного образу. Однак Гра в кальмара зробила звичайне на вигляд взуття хітом продажів.

Гра в кальмара – це південнокорейський серіал, прем’єра якого відбулася 17 вересня на стримінговій платформі Netflix.

У центрі сюжету – група з 456 гравців, які змагаються в серії дитячих ігор за багатомільярдний приз. Однак програш кожного з них означає смерть.

Проект став справжньою сенсацією останніх років, а в Netflix його вже називають найуспішнішим за всю історію, оскільки він очолив топ сервісу в 90 країнах світу.