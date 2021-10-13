Южнокорейский сериал Игра в кальмара стал самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix.

За 25 дней с момента премьеры лента набрала более 111 млн просмотров. Таким образом Игра в кальмара обошла американский сериал Бриджертоны, который за месяц посмотрели 82 млн пользователей.

Squid Game has officially reached 111 million fans — making it our biggest series launch ever! pic.twitter.com/SW3FJ42Qsn — Netflix (@netflix) October 12, 2021

Премьера сериала состоялась 17 сентября. Режиссером выступил Хван Дон-хек, который работал над ним более 10 лет.

Лента состоит из 10 эпизодов. В центре сюжета жестокая игра на выживание и группа из 456 игроков, которые борются за многомиллиардный приз. Однако проигрыш каждого из них означает смерть.

Игра в кальмара возглавила топ стримингового сервиса Netflix в 90 странах. Проект вошел в список из 18 наиболее востребованных шоу в США, а также собрал положительные оценки на порталах Metacritic, Rotten Tomatoes и IMDb.

Недавно стало известно, что после выхода Игры в кальмара на Netflix продажи белых слипонов Vans вырос на рекордные 7800%.

Помимо обуви, в которой ходили герои сериала, увеличился спрос и на зеленые костюмы. По данным Lyst, поисковые запросы на них выросли на 97%, а на белые слипоны — на 145%. Также пользуются популярностью и красные костюмы надзирателей.