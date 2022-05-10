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Готові на аукціон після перемоги: реакція Kalush Orchestra на проходження у фінал Євробачення

11 Травня 2022, 01:04
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Готові на аукціон після перемоги: реакція Kalush Orchestra на проходження у фінал Євробачення
Джерело: Eurovision

Представники України на Євробаченні 2022 гурт Kalush Orchestrа пройшов до фіналу конкурсу. Після оголошення результатів Олег Псюк написав, що готовий влаштувати аукціон, якщо колектив переможе на Євробаченні.

– Якщо виграєм у фіналі Євробачення 2022 – то розіграємо кнопку на благодійному аукціоні, а гроші віддамо на потреби України, – зазначив лідер Kalush Orchestrа.

До речі, саме Kalush Orchestrа букмекери пророкують перемогу на конкурсі цього року. Вони віддали рекордні 49% українському колективу. Якщо порівнювати, то попередні роки переможці мали 16-18% від букмекерів.

– А якщо програєм – то розіграєм мою розову панаму і мед, – додав Псюк.

Kalush Orchestrа – Stefania

Виступ Kalush Orchestrа зірвав з місць всіх глядачів. Багато людей були з українськими прапорами на знак солідарності з нашим народом. Хлопців наприкінці вітали гучними оплесками.

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Теги
Kalush, Євробачення
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