Готовы на аукцион после победы: реакция Kalush Orchestra на прохождение в финал Евровидения

Представители Украины на Евровидении 2022 группа Kalush Orchestra прошла в финал конкурса. После оглашения результатов Олег Псюк написал, что готов устроить аукцион, если коллектив победит на Евровидении.

— Если выигрываем в финале Евровидения 2022 – то разыграем кнопку на благотворительном аукционе, а деньги отдадим на нужды Украины, – отметил лидер Kalush Orchestrа.

Кстати, именно Kalush Orchestrа букмекеры прочат победу на конкурсе в этом году. Они отдали рекордные 49% украинскому коллективу. Если сравнивать, то в предыдущие годы победители имели 16-18% от букмекеров.

— А если проиграем – то разыграем мою розовую панаму и мед, – добавил Псюк.

Kalush Orchestra — Stefania

Выступление Kalush Orchestra сорвало с мест всех зрителей. Многие были с украинскими флагами в знак солидарности с нашим народом. Ребят в конце приветствовали громкими аплодисментами.