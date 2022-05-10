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Готовы на аукцион после победы: реакция Kalush Orchestra на прохождение в финал Евровидения

11 мая 2022, 01:04
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Готовы на аукцион после победы: реакция Kalush Orchestra на прохождение в финал Евровидения
Источник: Eurovision

Представители Украины на Евровидении 2022 группа Kalush Orchestra прошла в финал конкурса. После оглашения результатов Олег Псюк написал, что готов устроить аукцион, если коллектив победит на Евровидении.

— Если выигрываем в финале Евровидения 2022 – то разыграем кнопку на благотворительном аукционе, а деньги отдадим на нужды Украины, – отметил лидер Kalush Orchestrа.

Кстати, именно Kalush Orchestrа букмекеры прочат победу на конкурсе в этом году. Они отдали рекордные 49% украинскому коллективу. Если сравнивать, то в предыдущие годы победители имели 16-18% от букмекеров.

— А если проиграем – то разыграем мою розовую панаму и мед, – добавил Псюк.

Kalush Orchestra — Stefania

Выступление Kalush Orchestra сорвало с мест всех зрителей. Многие были с украинскими флагами в знак солидарности с нашим народом. Ребят в конце приветствовали громкими аплодисментами.

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Теги
Kalush, Евровидение
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