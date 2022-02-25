24 февраля Россия напала на Украину. События в нашей стране волнуют весь мир, однако в первую очередь — самих украинцев. Наши воины отважно отстаивают границы и дают отпор оккупантам.

Многие мужчины приняли решение вступить в ряды ВСУ, чтобы защитить Украину и звезды шоу-бизнеса — не исключение.

Кто из украинских селебрити взял оружие в руки — далее в материале.

Журналист Михаил Шаманов обнародовал фото в Facebook, на котором предстал в военной форме.

— Не поминайте лихом. Увидимся в телике после войны, — написал он под кадром.

Кинорежиссер Олег Сенцов также опубликовал фото, под которым призвал всех вступать в ряды ВСУ.

— Мало пишу, поскольку много дел. Враг хочет уничтожить Украину и ее народ. Все к оружию! Идите к военкоматам, вступайте в ряды ВСУ, записывайтесь в самооборону, сдавайте кровь, помогайте фронту, сопротивляйтесь в тылу агрессора. Смерть оккупантам! Слава Украине! — написал Сенцов.

Лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк также взял оружие в руки.

— Вступайте в ряды территориальной обороны и уничтожайте оккупантов, — написал он в Instagram-stories.

Группа Антитела сегодня, 25 февраля, должна была бы презентовать альбом на студии, однако ее участники отправились защищать нашу страну.

Лидер группы Тарас Тополя сказал, что сегодня они сменили свои музыкальные инструменты на оружие.

— Они вторглись в наше государство. Они подло атаковали города по всей нашей стране. Они убили тысячи наших граждан и продолжают это делать сегодня. Они веками уничтожали наших людей, землю, культуру, государственность. Но мы, несмотря на завышенное имперское величество, до сих пор оказываем мощное сопротивление, и будем его оказывать всегда, — написал Тополя в Instagram.

Также коллектив презентовал музыкальный альбом MLNL. В него вошло 10 треков.

Фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот) рассказал, что собирается оборонять Киев. Также он признался, что не ожидал, что такое будет происходить.

— Я знал, что с Украиной все будет хорошо, но и понимал, что такое возможно. Не хочется верить, что это произошло. Верю, что у нас все будет хорошо. Интересно только понять, какой ценой. То, что я верю в каждого украинца и в каждого человека, который живет с украинской идеей — 100%, — отметил Фагот.

Имперские амбиции президента РФ, вылившиеся во время войны в нашей стране, волнуют весь мир. Против войны в Украине выступили и российские звезды. Они публикуют свои заявления в социальных сетях. В своих постах артисты публикуют черные квадраты и с горечью надеются на мирное разрешение военного конфликта.