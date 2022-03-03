Антон Птушкін опублікував відео, де разом із іншими відомими українцями звернувся до російських блогерів.

У ролику також взяли участь: Даша Астаф’єва, Олексій Дурнєв, Ян Гордієнко, Юра Каплан, Саша Чистова, Настя Гонцул, Дмитро Євтушенко, Володимир Дантес, Коля Зирянов, Мурафа, Андрій Лузан та багато інших.

– Звертаємось до наших колег, російських блогерів. Ми не будемо вас ні в чому звинувачувати. Давайте поговоримо. Ви знаєте, що зараз відбувається в нашій країні – Путін наказав атакувати Україну. О 5-й ранку почалися вибухи, нас почали бомбити. Уявіть, що все, що ви любили та берегли, більше не належить вам. Відколи Росія напала на Україну, щодня помирають мирні жителі, серед яких жінки, діти, люди похилого віку, – почали своє звернення блогери.

Наші знаменитості заявили, що блогери не винні у цьому, але звинуватили у мовчанні.

– Але давайте на чистоту – кожен із вас ще хоче зібратися з друзями, подивитися нового Бетмена або просто поглянути на чисте та мирне небо над головою. Наша армія вбила понад 6 тис. російських солдатів. Труни вже їдуть, і їхатимуть, якщо ваша влада не перестане нас бомбити. Ми звинувачуємо вас у мовчанні. Ви – сила та слово вашого народу. Нарешті у вас з’явився шанс змінювати своє життя та життя вашої аудиторії на краще. Зробіть пост про те, що насправді відбувається в Україні. Напишіть про геноцид, який Путін улаштував усім людям, – заявили наші зірки.

Нагадаємо, що ще 25 лютого Птушкін записав своє звернення, де розповів, що знаходиться у Києві, разом зі своєю мамою, яка вже була змушена тікати з Луганська у 2014 році. Він також звернувся до росіян, і закликав їх виступити проти війни, оскільки вона торкнеться їх. Блогер заявив, що він вірить у найкраще.