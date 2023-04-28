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Готова повертатися в кіно? Меган Маркл підписала контракт із агентством талантів

28 Квітня 2023, 15:21
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Маркл
Джерело: Depositphotos

Меган Маркл підписала контракт із голлівудським агентством WME, клієнтами якого є Ріанна, Двейн Скеля Джонсон і Метт Деймон. Однак до кар’єри акторки Меган найближчим часом не повернеться.

Уперше про це заявило саме агентство, опублікувавши знімок із дружиною принца Гаррі.

– Для нас велика честь оголосити, що WME тепер представляє Меган, герцогиню Сассекську, у всіх сферах. Агентство зосередиться на розвитку її зв’язків у кіновиробництві та телевиробництві, партнерстві з брендами та багато іншого, – заявили у WME.

Однак джерело заявило, що акторська кар’єра не буде в центрі уваги. Найімовірніше, агентство більше зосередиться на просуванні лейблу зі створення контенту Archewell, який Меган запустила разом із Гаррі.

Найімовірніше, на цей крок Маркл пішла на тлі коронації Чарльза III – вся увага прикута до цієї церемонії, яку заплановано на початок травня.

Нагадаємо, що принц Гаррі приїде на коронацію батька без Меган. Сама церемонія припадає на 6 травня – саме цього дня виповниться 4 роки Арчі Сассекському, синові Гаррі. Найімовірніше, Маркл вирішила залишитися з дитиною, навіть у такий важливий для королівської сім’ї момент.

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Джерело
PageSix
Теги
Кіно Меган Маркл
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