Меган Маркл підписала контракт із голлівудським агентством WME, клієнтами якого є Ріанна, Двейн Скеля Джонсон і Метт Деймон. Однак до кар’єри акторки Меган найближчим часом не повернеться.

Уперше про це заявило саме агентство, опублікувавши знімок із дружиною принца Гаррі.

We are honored to announce that WME now represents Meghan, The Duchess of Sussex in all areas. https://t.co/xHPxCxVoMa pic.twitter.com/Ham9AkpEmq — WME (@WME) April 27, 2023

– Для нас велика честь оголосити, що WME тепер представляє Меган, герцогиню Сассекську, у всіх сферах. Агентство зосередиться на розвитку її зв’язків у кіновиробництві та телевиробництві, партнерстві з брендами та багато іншого, – заявили у WME.

Однак джерело заявило, що акторська кар’єра не буде в центрі уваги. Найімовірніше, агентство більше зосередиться на просуванні лейблу зі створення контенту Archewell, який Меган запустила разом із Гаррі.

Найімовірніше, на цей крок Маркл пішла на тлі коронації Чарльза III – вся увага прикута до цієї церемонії, яку заплановано на початок травня.

Нагадаємо, що принц Гаррі приїде на коронацію батька без Меган. Сама церемонія припадає на 6 травня – саме цього дня виповниться 4 роки Арчі Сассекському, синові Гаррі. Найімовірніше, Маркл вирішила залишитися з дитиною, навіть у такий важливий для королівської сім’ї момент.