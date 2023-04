Меган Маркл підписала контракт із голлівудським агентством WME, клієнтами якого є Ріанна, Двейн Скеля Джонсон і Метт Деймон. Однак до кар’єри акторки Меган найближчим часом не повернеться.

Уперше про це заявило саме агентство, опублікувавши знімок із дружиною принца Гаррі.

We are honored to announce that WME now represents Meghan, The Duchess of Sussex in all areas. https://t.co/xHPxCxVoMa pic.twitter.com/Ham9AkpEmq

— WME (@WME) April 27, 2023