Король Чарльз III “уклав угоду” з Кейт Міддлтон, щоб Меган Маркл подалі трималася подалі від ліжка вмираючої королеви Єлизавети II. Він не хотів, щоб його мати засмучувалася в останні хвилини життя. Про це розповів королівський редактор Рассел Маєрс.

Зі свого боку королівський експерт Роберт Джобсон також говорив, що король вжив деяких кроків, щоб дружина принца Гаррі якомога менше була на очах у Єлизавети II.

– У приватному порядку він хотів сказати, що Меган не вітається, але він не міг сказати цього Гаррі, тому попросив Кейт теж залишатися осторонь, – сказав Джобсон.

За словами Маєрса, між Гаррі і Чарльзом III все ж були розмови про Меган, але рішення принцеси Кейт залишитися осторонь було, швидше за все, сімейним рішенням.

– Щоразу, коли Гаррі та Меган перебували в королівській сім’ї або поруч із нею, це ставало проблемою, тому ці розмови справді відбувалися між Гаррі та його батьком, – додав він.

Принц Гаррі дізнався про смерть своєї бабусі тільки тоді, коли увімкнув телефон і збирався приземлитися в Шотландії, члени королівської сім’ї були без нього біля ліжка королеви Єлизавети II.