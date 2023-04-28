Меган Маркл подписала контракт с голливудским агентством WME, клиентами которого являются Рианна, Дуэйн Скала Джонсон и Мэтт Дэймон. Однако к карьере актрисы Меган в ближайшее время не вернется.

Впервые об этом заявило само агентство, опубликовав снимком с женой принца Гарри.

We are honored to announce that WME now represents Meghan, The Duchess of Sussex in all areas. https://t.co/xHPxCxVoMa pic.twitter.com/Ham9AkpEmq — WME (@WME) April 27, 2023

— Для нас большая честь объявить, что WME теперь представляет Меган, герцогиню Сассекскую, во всех областях. Агентство сосредоточится на развитии ее связей в кино и телепроизводстве, партнерстве с брендами многом другом, — заявили в WME.

Однако источник заявил, что актерская карьера не будет в центре внимания. Скорее всего, агентство больше сосредоточится на продвижении лейбла по созданию контента Archewell, который Меган запустила вместе с Гарри.

Скорее всего, на этот шаг Маркл пошла на фоне коронации Чарльза III — все внимание приковано к этой церемонии, которая запланирована на начало мая.

Напомним, что принц Гарри приедет на коронацию отца без Меган. Сама церемония приходится на 6 мая — именно в этот день наступит 4 года Арчи Сассекскому, сыну Гарри. Скорее всего, Маркл решила остаться с ребенком, даже в такой важный для королевской семьи момент.