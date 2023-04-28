Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Готова возвращаться в кино? Меган Маркл подписала контракт с агентством талантов

28 апреля 2023, 15:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Маркл
Источник: Depositphotos

Меган Маркл подписала контракт с голливудским агентством WME, клиентами которого являются Рианна, Дуэйн Скала Джонсон и Мэтт Дэймон. Однако к карьере актрисы Меган в ближайшее время не вернется.

Впервые об этом заявило само агентство, опубликовав снимком с женой принца Гарри.

— Для нас большая честь объявить, что WME теперь представляет Меган, герцогиню Сассекскую, во всех областях. Агентство сосредоточится на развитии ее связей в кино и телепроизводстве, партнерстве с брендами многом другом, — заявили в WME.

Однако источник заявил, что актерская карьера не будет в центре внимания. Скорее всего, агентство больше сосредоточится на продвижении лейбла  по созданию контента Archewell,  который Меган запустила вместе с Гарри.

Скорее всего, на этот шаг Маркл пошла на фоне коронации Чарльза III — все внимание приковано к этой церемонии, которая запланирована на начало мая.

Напомним, что принц Гарри приедет на коронацию отца без Меган. Сама церемония  приходится на 6 мая — именно  в этот день наступит 4 года Арчи Сассекскому, сыну Гарри. Скорее всего, Маркл решила остаться с ребенком, даже в такой важный для королевской семьи момент.

Читайте также:
Чарльз III Кейт МиддлтонХотел, чтобы Меган Маркл была в стороне: Чарльз III “заключил сделку” с Кейт Миддлтон

Источник
PageSix
Теги
Кино Меган Маркл
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь