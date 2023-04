Меган Маркл подписала контракт с голливудским агентством WME, клиентами которого являются Рианна, Дуэйн Скала Джонсон и Мэтт Дэймон. Однако к карьере актрисы Меган в ближайшее время не вернется.

Впервые об этом заявило само агентство, опубликовав снимком с женой принца Гарри.

We are honored to announce that WME now represents Meghan, The Duchess of Sussex in all areas. https://t.co/xHPxCxVoMa pic.twitter.com/Ham9AkpEmq

— WME (@WME) April 27, 2023