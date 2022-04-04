Український співак Володимир Дантес прокоментував розлучення із виконавицею Надією Дорофєєвою.

За словами Дантеса, він почувається нормально.

– Ми написали пост, який оприлюднили в Instagram. У цьому пості ми написали всю правду, яку хотіли сказати. Все нормально. Ми дружимо. І це рішення не було прийнято, коли ми виставили цей пост. Це було раніше, – зазначив Володимир.

Він наголосив, що через війну вони були змушені відкласти рішення публічно розповісти аудиторії цю звістку, проте довго обманювати своїх шанувальників ексзакохані не хотіли.

– Якось приховувати це неможливо і говорити неможливо. Ми нормально спілкуємось, ми дуже близькі друзі. Я думаю, що так і має бути, якщо ти не хочеш заплямувати минуле і хочеш, щоб воно все залишилося класною історією… Так ми й зробили, круто, що це сталося, – сказав співак.

Нагадаємо, в середині березня Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розрив стосунків після семи років шлюбу. Артисти оприлюднили в Instagram спільний пост, в якому повідомили шанувальникам, що люблять одне одного, але вже інакше.

Згодом з’явилася інформація, що Дорофєєва пішла до іншого, оскільки співак Позитив, з яким Надя тривалий час перебувала в гурті Время и Стекло, натякнув, що в неї є інший.

Користувачі мережі припускають, що обранцем співачки міг стати ресторатор Михайло Кацурін, який оголосив про розлучення зі своєю дружиною наступного дня після Дорофєєвої. Варто зазначити, що пари завжди були добрими друзями.

Проте Дорофєєва та Дантес причину розлучення не називали.

Фото: Володимир Дантес