Певица Надя Дорофееева впервые прокомментировала развод с музыкантом Владимиром Дантесом.

Артистка призналась, что несмотря на войну, они не планировали откладывать новость о разводе.

— Хоть и идет война, мы дышим, живем, кушаем, что-то смотрим, пытаемся какие-то фильмы посмотреть. Я всегда довольна открыта перед своими поклонниками. Я не думаю, что мы кого-то обидели с Вовой, сказав о том, что мы не вместе, но уважаем друг друга, — отметила Надя.

Исполнительница призналась, что они с Дантесом разошлись до войны и сперва было сложно отвечать на вопросы: Как там Вова? Как там Надя?

Также певица отметила, что готова к новым отношениям.

Напомним, в середине марта Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разрыве отношений после семи лет брака.

Позже появилась информация, что Дорофеева ушла к другому, поскольку певец Позитив, с которым Надя долгое время состояла в группе Время и Стекло, намекнул, что у нее есть другой.

Пользователи сети предполагают, что избранником певицы мог стать ресторатор Михаил Кацурин, который объявил о разводе со своей супругой на следующий день после Дорофеевой.