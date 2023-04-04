Актор Артемій Єгоров розповів, як змінилася оплата за зйомки у фільмах і серіалах з початком повномасштабної війни.

Головний герой кінострічки Сусідка не назвав суми, яку акторові платять за головну роль, однак зізнався, що після 24 лютого 2022 року вона суттєво відрізняється від тієї, що була.

– До війни це було від 500 грн до 30 тис. грн. Після війни все впало не вдвічі, а навіть утричі, – зізнався Артемій.

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Варто зазначити, що заробіток артистів справді суттєво змінився, і Єгоров не перший, хто говорить про це. Так, наприклад, співак Позитив розкрив свій місячний бюджет, зазначивши, що дохід впав на 80-90%.

З початком повномасштабної війни зупинилися всі проєкти та концерти. Наразі же все починає потроху налагоджуватися.

Фото: Артемій Єгоров