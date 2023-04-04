Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Персони

Після війни гонорари впали втричі: Артемій Єгоров розсекретив заробітки акторів

4 Квітня 2023, 17:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Артемий Егоров

Актор Артемій Єгоров розповів, як змінилася оплата за зйомки у фільмах і серіалах з початком повномасштабної війни.

Головний герой кінострічки Сусідка не назвав суми, яку акторові платять за головну роль, однак зізнався, що після 24 лютого 2022 року вона суттєво відрізняється від тієї, що була.

– До війни це було від 500 грн до 30 тис. грн. Після війни все впало не вдвічі, а навіть утричі, – зізнався Артемій.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що заробіток артистів справді суттєво змінився, і Єгоров не перший, хто говорить про це. Так, наприклад, співак Позитив розкрив свій місячний бюджет, зазначивши, що дохід впав на 80-90%.

З початком повномасштабної війни зупинилися всі проєкти та концерти. Наразі же все починає потроху налагоджуватися.

Читайте також:
Після війни гонорари впали втричі: Артемій Єгоров розсекретив заробітки акторівТепер я утриманка: Анастасія Приходько про те, на які гроші живе

Фото: Артемій Єгоров

Джерело
Ранок у великому місті
Теги
Актор Заробітна плата
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь