Співачка Анастасія Приходько розповіла, за які кошти вони живуть великою родиною останні шість місяців.

Зазначає, вони мали заощадження, на які багато що планували зробити.

– Ми хотіли зробити гараж, закрити терасу, знімати відео. Все було, але все пішло незрозуміло куди… Чоловік заробляє, але десь 70% його бізнесу зараз помножено на нуль. Нині я взагалі безробітна. Тепер я утриманка, – сказала Приходько.

Зізнається, її дуже непокоїть те, що вона не заробляє, оскільки завжди любила власні гроші.

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