Співачка Анастасія Приходько розповіла, за які кошти вони живуть великою родиною останні шість місяців.
Зазначає, вони мали заощадження, на які багато що планували зробити.
– Ми хотіли зробити гараж, закрити терасу, знімати відео. Все було, але все пішло незрозуміло куди… Чоловік заробляє, але десь 70% його бізнесу зараз помножено на нуль. Нині я взагалі безробітна. Тепер я утриманка, – сказала Приходько.
Зізнається, її дуже непокоїть те, що вона не заробляє, оскільки завжди любила власні гроші.
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– Витрачати на те, що хочу, я не та людина, яка проситиме. Хоч багато хто і скаже, що це ж чоловік, але ні. Якщо мені щось потрібно буде, то я зачекаю, натякатиму, але прямо прийти і попросити важко, – сказала Анастасія.