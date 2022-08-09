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Тепер я утриманка: Анастасія Приходько про те, на які гроші живе

9 Серпня 2022, 19:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тепер я утриманка: Анастасія Приходько про те, на які гроші живе
Джерело: Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько розповіла, за які кошти вони живуть великою родиною останні шість місяців.

Зазначає, вони мали заощадження, на які багато що планували зробити.

– Ми хотіли зробити гараж, закрити терасу, знімати відео. Все було, але все пішло незрозуміло куди… Чоловік заробляє, але десь 70% його бізнесу зараз помножено на нуль. Нині я взагалі безробітна. Тепер я утриманка, – сказала Приходько.

Зізнається, її дуже непокоїть те, що вона не заробляє, оскільки завжди любила власні гроші.

Зараз дивляться

– Витрачати на те, що хочу, я не та людина, яка проситиме. Хоч багато хто і скаже, що це ж чоловік, але ні. Якщо мені щось потрібно буде, то я зачекаю, натякатиму, але прямо прийти і попросити важко, – сказала Анастасія.

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Анастасія Приходько
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