Актер Артемий Егоров рассказал, как изменилась оплата за съемки в фильмах и сериалах с началом полномасштабной войны.

Главный герой киноленты Соседка не стал называть суммы, которую актеру платят за главную роль, однако признался, что поле 24 февраля 2022 года она существенно отличается от той, что была.

— До войны это было от 500 грн до 30 тыс. грн. После войны все упало не в два раза, а даже в три, — признался Артемий.

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Стоит отметить, что заработок артистов действительно существенно изменился, и Егоров не первый, кто говорит об этом. Так, например, певец Позитив раскрыл свой месячный бюджет, отметив, что доход упал на 80-90%.

С началом полномасштабной войны остановились все проекты и концерты. Сейчас же все начинает понемногу налаживаться.

Фото: Артемий Егоров