Співак Позитив (справжнє ім’я – Олексій Завгородній) зізнався, як за останній рік змінилися його статки та розсекретив місячний бюджет.

За словами музиканта, за час повномасштабної війни його доходи зменшилися приблизно на 80-90%, оскільки у всіх артистів концерти і виступи були основною діяльністю.

– Було кілька інтеграцій, навіть не у своїх соцмережах, для IT, які допомогли мені… Потім я продав машину, є родичі та друзі, які допомагають. Змінилося все дійсно. У плані, що я не ходжу по ресторанах. Воно комфортно, мені нормально, я не залежу від цього сильно, від розкішного життя, – поділився Позитив.

Також додав, що трохи доходу приносить монетизація на YouTube і фіти з іншими артистами. Розповів Олексій і про те, що раніше накопичував гроші, зараз трохи з них ще залишилося.

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Місячний бюджет Позитива наразі – $500.

– Складно, але потрібно щось думати. Думаю і сподіваюся, що концертна діяльність має якось відновитися. Спілкувався з багатьма артистами, які вже в турах і, справді, якщо ти робиш гарний тур, то можеш якось прожити, навіть коли великий відсоток іде на благодійність, – наголосив музикант.

Зізнається, було відчуття, що стрімко скотився з гори донизу, проте зараз почувається краще. Має перспективи і вдячний усім, хто наразі із ним працює на майбутнє.