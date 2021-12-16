Украинская актриса Ксения Мишина рассказала, что привело ее в психиатрическую больницу, согласилась бы ли она раздеться в кино и за сколько, а также призналась, какой самый дорогой подарок получала.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV Ксения ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Талантливая, красивая, трудолюбивая, — так себя описала Мишина как актрису. Уровень своей популярности в Украине звезда Крепостной оценила на девять баллов из 10.

Недавно Ксения Мишина рассказала, что была в психбольнице. Артистка сказала, что попала туда из-за невроза.

— Мне сказали, что все хорошо. Просто посоветовали разобраться в голове, — отметила Мишина.

Артистка была главной героиней романтического реалити Холостячка 1. Ксения призналась, что ее гонорар после этого шоу вырос на 50%.

— Ты можешь зарабатывать от $500 до $1200 за съемочный день, — ответила Мишина на вопрос о зарплатах профессиональных украинских актеров.

Ксения призналась, что самый дорогой подарок, который она получала — машина, однако ее потом забрали. Сейчас у актрисы автомобиль Jaguar.

Также Мишина сказала, что еще не снималась обнаженной в кино, однако не исключает этого.

— Согласилась бы за обычный гонорар, но только если это очень крутая работа. Почему бы и нет, — сказала артистка.

Ксения отметила, что ей не комфортно в образе, в котором она не может найти общих черт с собой. А также подчеркнула, что ее раздражают мужчины, которые обижают женщин.