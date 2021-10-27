Український ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетнік оголосив про початок зйомок нового сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк.
В Instagram Григорій опублікував фото зі знімального майданчика. В руках у ведучого тарілка, яку прийнято розбивати перед зйомками. На ній написана назва реаліті-шоу та вся знімальна група.
– Хто він? – підписав Григорій публікацію.
Шанувальники проекту заінтриговані, тому залишають свої варіанти в коментарях.
- Гриша, інтрига – ваше друге ім’я.
- Не мучте, ви ж точно знаєте його ім’я.
- Можливо, Віталій Козловський?
- Богдан Юсипчук.
- Артем Мілевський.
- Головне, щоб нудним не був.
- Хотілося б побачити Ектора Хіменеса-Браво.
- Олексій Тригубенко з першої Холостячки?
- Дуже цікаво, хто він.
- Нарешті! Дуже чекаю на Холостяка.
- Було б класно, якби Макс Барських.
- Можна звичайного хлопця зі звичайною зарплатою? Половина дівчат сама піде із шоу в першому ж ефірі, – пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, головним героєм реаліті-шоу Холостяк 11 був підприємець із Харкова Михайло Заливако. В фіналі проекту чоловік обрав Анну Богдан, з якою йому вдалося побудувати стосунки.
Наразі закохані живуть у Києві, багато подорожують та проводять вільний час разом.
Прем’єра Холостяка 12 відбудеться вже навесні на телеканалі СТБ.