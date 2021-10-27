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Стартували зйомки Холостяка 12: у мережі гадають, хто стане головним героєм

27 Жовтня 2021, 10:43 Каріна Зуєва
Стартували зйомки Холостяка 12: у мережі гадають, хто стане головним героєм
Джерело: СТБ

Український ведучий телеканалу СТБ Григорій Решетнік оголосив про початок зйомок нового сезону романтичного реаліті-шоу Холостяк.

В Instagram Григорій опублікував фото зі знімального майданчика. В руках у ведучого тарілка, яку прийнято розбивати перед зйомками. На ній написана назва реаліті-шоу та вся знімальна група.

– Хто він? – підписав Григорій публікацію.

Шанувальники проекту заінтриговані, тому залишають свої варіанти в коментарях.

  • Гриша, інтрига – ваше друге ім’я.
  • Не мучте, ви ж точно знаєте його ім’я.
  • Можливо, Віталій Козловський?
  • Богдан Юсипчук.
  • Артем Мілевський.
  • Головне, щоб нудним не був.
  • Хотілося б побачити Ектора Хіменеса-Браво.
  • Олексій Тригубенко з першої Холостячки?
  • Дуже цікаво, хто він.
  • Нарешті! Дуже чекаю на Холостяка.
  • Було б класно, якби Макс Барських.
  • Можна звичайного хлопця зі звичайною зарплатою? Половина дівчат сама піде із шоу в першому ж ефірі, – пишуть користувачі мережі.
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Нагадаємо, головним героєм реаліті-шоу Холостяк 11 був підприємець із Харкова Михайло Заливако. В фіналі проекту чоловік обрав Анну Богдан, з якою йому вдалося побудувати стосунки.

Наразі закохані живуть у Києві, багато подорожують та проводять вільний час разом.

Прем’єра Холостяка 12 відбудеться вже навесні на телеканалі СТБ.

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