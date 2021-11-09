На телеканалі СТБ знімають 12-й сезон романтичного реаліті Холостяк. Проект триває вже 11 років, але досі не втрачає своєї актуальності та популярності.

За 11 років реаліті побачило багато різних історій – як скандальних, так і щасливих. Факти ICTV пропонують проголосувати за найкращого холостяка за всі 11 сезонів. А також можете переглянути, як склалися долі головних героїв проекту.

Перший сезон реаліті Холостяк – Макс Чмерковський

Першим українським Холостяком у 2011 році став хореограф та танцюрист Макс Чмерковський, який проживає у США.

Після реаліті він так і не збудував стосунки з переможницею Олександрою Шульгіною.

2012 року він почав зустрічатися із танцівницею Петою Маргатройд. Пара періодично розривала стосунки. У цей період Макс також заводив нетривалі романи. Однак зрештою він таки одружився із Петою.

4 січня 2017 року у них народився син Шей Александер. 8 липня того ж року пара зіграла весілля. Урочистий захід відбувся у замку Oheka Castle на острові Лонг-Айленд.

Другий сезон реаліті Холостяк – Френсіс Олександр Метью Романов

У другому сезоні в 2012 році головний героєм став нащадок царської династії Романових Френсіс Олександр Метью Романов. Попри те, що він британець, Френсіс нині проживає в Антибі (Франція).

Нині екс-Холостяк працює персональним тренером і нутриціологом.

У фіналі реаліті він обрав Олену Ряснову із Запоріжжя і навіть переїхав заради неї в Україну. Після шоу пара одружилася, проте шлюб тривав лише півтора року. За його словами, у їхніх стосунках було більше дружби, аніж кохання.

Френсіс не дуже активний у соцмережах та медіа, тому про його особисте життя відомо мало. В Instagram він не публікує фото зі своєю другою половинкою, а на його руці досі немає обручки.

Третій сезон реаліті Холостяк – Андрій Іскорнєв

2013 року головним героєм став російський пластичний хірург. У фіналі шоу він обрав Анну Козир. Проте міцні стосунки вони так і не збудували. До речі, Анна у 2019 році вийшла заміж за іншого чоловіка.

Дещо серйозніші стосунки чоловікові вдалося побудувати з іншою учасницею проекту – Яною Станішевською. Дівчина завагітніла, і Андрій радо чекав на появу малюка. Проте трапилася трагедія – Яна втратила дитину. Підтримувала його у той складний час Ірина Скорикова, яка не приховувала свою симпатію до Андрія. Зрештою у них почалися стосунки, але і з цією учасницею Холостяка Андрій розлучився через деякий час.

Наразі Андрій Іскорнєв продовжує будувати успішну кар’єру у пластичній хірургії, подорожує, з’являється і на світських заходах. Однак офіційно він так і не одружився.

Четвертий сезон реаліті Холостяк – Костянтин Євтушенко

Тоді Холостяком став бізнесмен Костянтин Євтушенко. У фіналі він обрав Анну Селюкову. Однак після кількох місяців стосунків вони розійшлися.

Нині Костянтин одружений із олімпійською чемпіонкою з семиборства Наталією Добринською. Вони познайомилися завдяки спорту у Болгарії. Саме тоді Костянтин отримав пропозицію щодо участі у Холостяку. Тому їхні стосунки відтермінувалися. Однак зрештою пара таки одружилася. Нині вони щасливі у шлюбі та виховують трьох дітей.

П’ятий сезон реаліті Холостяк – Сергій Мельник

Український футболіст Сергій Мельник став п’ятим Холостяком. У фіналі реаліті він обрав Марину Кіщук. Пара деякий час була у стосунках. Однак, коли Мельник підписав контракт із іноземним клубом і перебрався за кордон, він розлучився з Мариною.

І якщо дівчина вже вийшла заміж, то Сергій досі перебуває у статусі холостяка.

Шостий сезон реаліті Холостяк – Іраклі Макацарія

Грузинський шоумен Іраклі Макацарія став головним героем проекту Холостяк у шостому сезоні. Його обраницею була Олена Лесик. Іраклій перебував з нею у стосунках дев’ять місяців, потім пара розпалася. Дівчина ще 2015 року вийшла заміж, а ось Іраклі Макацарія довго був у статусі холостяка.

Нещодавно шоумен показав свою нову кохану – 19-річну Єлизавету.

Сьомий сезон реаліті Холостяк – Дмитро Черкасов

Плавець Дмитро Черкасов став сьомим чоловіком, який хотів збудувати стосунки на реаліті. Спойлер – у нього це не вийшло.

Дмитро Черкасов та Лідія Немченко, яку він обрав у фіналі проекту, розійшлися ще до виходу на екрани останнього епізоду.

Потім Дмитро одружився, але його історія кохання пройшла чимало випробувань.

Після проекту він отримував багато листів, та зацікавив його лише один – від майбутньої дружини Олександри. Він закохався у дівчину, та була складність. На той момент Олександра виховувала сина, який народився у попередньому шлюбі. Черкасов хвилювався, що не порозуміється з хлопчиком. Втім, усе сталося якнайкраще. Згодом Тимофій навіть почав називати Дмитра татом.

Невдовзі Черкасов зробив пропозицію Олександрі. Весілля відбулося у 2018 році, а медовий місяць подружжя провело в Таїланді.

Коли пара повернулася до України, то одразу почала планувати поповнення у сім’ї. Незабаром Саша завагітніла. Пара жила з батьками Дмитра. Однак поки плавець був на змаганнях, його мати вигнала невістку з дому. Потім Черкасов визнав, що батьки його сприймали лише як джерело доходу, хоча грошей вони не потребують завдяки налагодженому бізнесу. Спортсмен припинив спілкування із ними та звільнив батька з посади свого менеджера.

Наразі пара щаслива у шлюбі та виховує двох синів.

Восьмий сезон реаліті Холостяк – Рожден Анусі

Восьмим Холостяком став співак Рожден Анусі, який у фіналі вибрав Іванну Гончарук. Проте їхні стосунки тривали лише кілька місяців. 2021 року дівчина вийшла заміж за Павла Забокрицького в Грузії.

А ось Рожден досі не попрощався зі статусом неодруженого.

Дев’ятий сезон реаліті Холостяк – Микита Добринін

Мабуть, це найуспішніший сезон проекту, адже Микита Добринін та переможниця Даша Квіткова щасливі у шлюбі. Пара не так вже й довго зустрічалася, а 2020 року узаконила свої стосунки. Не встигли шанувальники порадіти весіллю, як пара оголосила, що чекає на поповнення. 13 липня 2021 року у Микити та Даші народився первісток Лев.

Нині вони розвивають далі свої соцмережі, подорожують та насолоджуються батьківством.

Десятий сезон реаліті Холостяк – Макс Михайлюк

У фіналі проекту Макс Михайлюк обрав гімнастку Дашу Ульянову. Однак стосунки у них не склалися. До того ж за їхнім скандальним розставанням спостерігала вся країна. Річ у тім, що ще на проекті Макс мав секс з іншою учасницею.

Михайлюк недовго переживав щодо цього. Незабаром він почав зустрічатися із моделлю Дар’єю Хлистун. В результаті пара побралася, а нещодавно у них народився первісток.

Одинадцятий сезон реаліті Холостяк – Михайло Заливко

В останньому сезоні реаліті Холостяком був харківський бізнесмен Михайло Заливако. У фіналі він вручив обручку моделі та турагенту Ганні Богдан. Пара вже рік разом. Вони часто подорожують та діляться романтичними фотографіями у соцмережах.