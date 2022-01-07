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Голос почти как у мамы! Ани Лорак спела вместе со своей дочерью

7 января 2022, 15:24
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Голос почти как у мамы! Ани Лорак спела вместе со своей дочерью
Источник: Ани Лорак

Дочь украинской певицы Ани Лорак, которая строит карьеру в России, выступила с ней на одной сцене.

В Instagram Ани Лорак обнародовала видео, на котором показала их совместное выступление с 10-летней Софией. Мама с дочкой исполнили новогоднюю песню All I want for Christmas is you в русскоязычном варианте.

— С Рождеством! Мира и добра каждому дому. Любви и тепла в наши сердца, — подписала видео Ани Лорак.

Стоит отметить, что поклонники артистки оценили вокальные способности ее дочери, отметив, что София талантливая.

  • Как круто Соня поет!
  • София растет вашей копией.
  • Как красиво звучат ваши голоса воедино!
  • Обалдеть! Голос почти как у мамы.
  • Маленькая принцесса и королева.
  • Какие вы красивые! И песня замечательная.
  • Очень способная дочь, чуть другой тембр, но силы в голосе много.
  • Замечательный дуэт! 
  • Шикарное выступление! — Пишут в комментариях Ани Лорак.
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Напомним, что София — единственная дочь Ани Лорак от предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, с которым артистка развелась в 2019 году. Однако похоже, что экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

К слову, в сентябре Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту Лилии, с которой уже знакома София.

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