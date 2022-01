Дочь украинской певицы Ани Лорак, которая строит карьеру в России, выступила с ней на одной сцене.

В Instagram Ани Лорак обнародовала видео, на котором показала их совместное выступление с 10-летней Софией. Мама с дочкой исполнили новогоднюю песню All I want for Christmas is you в русскоязычном варианте.

— С Рождеством! Мира и добра каждому дому. Любви и тепла в наши сердца, — подписала видео Ани Лорак.

Стоит отметить, что поклонники артистки оценили вокальные способности ее дочери, отметив, что София талантливая.

Как круто Соня поет!

София растет вашей копией.

Как красиво звучат ваши голоса воедино!

Обалдеть! Голос почти как у мамы.

Маленькая принцесса и королева.

Какие вы красивые! И песня замечательная.

Очень способная дочь, чуть другой тембр, но силы в голосе много.

Замечательный дуэт!

Шикарное выступление! — Пишут в комментариях Ани Лорак.

Напомним, что София — единственная дочь Ани Лорак от предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, с которым артистка развелась в 2019 году. Однако похоже, что экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

К слову, в сентябре Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту Лилии, с которой уже знакома София.