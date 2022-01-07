Дочь украинской певицы Ани Лорак, которая строит карьеру в России, выступила с ней на одной сцене.
В Instagram Ани Лорак обнародовала видео, на котором показала их совместное выступление с 10-летней Софией. Мама с дочкой исполнили новогоднюю песню All I want for Christmas is you в русскоязычном варианте.
— С Рождеством! Мира и добра каждому дому. Любви и тепла в наши сердца, — подписала видео Ани Лорак.
Стоит отметить, что поклонники артистки оценили вокальные способности ее дочери, отметив, что София талантливая.
- Как круто Соня поет!
- София растет вашей копией.
- Как красиво звучат ваши голоса воедино!
- Обалдеть! Голос почти как у мамы.
- Маленькая принцесса и королева.
- Какие вы красивые! И песня замечательная.
- Очень способная дочь, чуть другой тембр, но силы в голосе много.
- Замечательный дуэт!
- Шикарное выступление! — Пишут в комментариях Ани Лорак.
Напомним, что София — единственная дочь Ани Лорак от предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, с которым артистка развелась в 2019 году. Однако похоже, что экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.
К слову, в сентябре Мурат Налчаджиоглу сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту Лилии, с которой уже знакома София.