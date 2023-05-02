Голлівудські сценаристи почали страйк через стримінгові сервіси

Голлівудські сценаристи кіно розпочали страйк на тлі бурхливого розвитку стримінгових сервісів. Це перша за 15 років така заява Гільдії сценаристів Америки.

Спільнота вимагала вищу оплату праці від Walt Disney та Netflix. Останній схожий страйк тривав 100 днів і обійшовся Каліфорнії у понад $2 млрд.

– Поведінка компаній створила економіку всередині профспілкової робочої сили, а їхня непохитна позиція на цих переговорах свідчить про прагнення до подальшого знецінення професії сценариста, – заявили представники Гільдії.

Спільнота охоплює близько 11,5 тис. осіб по всіх Штатах – планується, що сценаристи почнуть пікетування біля голлівудських студій уже 2 травня.

Альянс продюсерів кіно і телебачення, який представляє кіностудії, заявив, що вже запропонував щедре збільшення плати праці, але сторони так і не змогли домовитися.

Сценаристи заявили, що вони отримують невелику плату через знімання дедалі коротших серіалів і менші залишкові виплати.

Нещодавно Netflix розкрив свої витрати на створення контенту. Так, стримінгова платформа у 2024 році витратить $17 млрд на зйомки та інші витратні процеси, щоб користувачі отримали доступ до нових проєктів, зокрема й серіалів. На відміну від конкурентів, компанія може не просувати великі картини в кінотеатрах, щоб фільм окупився.