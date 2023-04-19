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Netflix витратить $17 млрд у 2024 році на створення контенту

19 Квітня 2023, 15:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Netflix

Netflix витратить $17 млрд на створення контенту для користувачів у 2024 році. Про це заявив голова ради директорів компанії Тед Сарандос.

У Netflix різко підняли рівень витрат після переоцінки своєї діяльності. Наприклад, раніше сервіс скоротив частину персоналу, а також підвищив рівень доходу завдяки рекламі та введенню плати за передання паролів.

– Темпи зростання залежать від темпів зростання доходів, безумовно, – заявив Сарандос.

Утім, такі прогнози не стали новинкою – фінансовий директор Спенс Нейман раніше заявляв, що такий рівень доходів буде у 2022-2024 роках.

Щодо кінотеатрів, то в Netflix не планують змінювати стратегію в цьому напрямі – у компанії й надалі показуватимуть картини в невеликих кінотеатрах протягом кількох тижнів перед дебютом на платформі. Тед додав, що водити людей у кінотеатр – це не їхній бізнес.

Також у Netflix зазначили, що у конкурентів немає таких масштабів, щоб заробляти на стримінгу фільмів у достатніх обсягах.

– У них немає абонентської бази або бази доходів, щоб підтримувати єдине вікно, яке ми можемо підтримувати навіть із великобюджетними фільмами, – заявив представник компанії.

Нагадаємо, що Netflix активно допомагає розвитку українського кіно. Стримінгова платформа дасть гранти по $10 тис. на кожен на художні та документальні фільми. Це стосується як зйомки, так і постпродакшину вже готових робіт.

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