Netflix продовжить допомагати розвиватися українському кінематографу. Стримінгова платформа дасть гранти по $10 тис. кожен на художні та документальні фільми.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

Усе це завдяки фонду Netflix’s Fund for Creative Equity. Йдеться як про створення нових фільмів, так і підтримку в постпродакшні вже готових робіт. Також українським режисерам буде надано доступ до навчання в European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) та New York Film Academy.

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– Netflix продемонстрував себе надійним партнером, який підтримує Україну. Ми перебуваємо в постійному і відкритому зв’язку, партнери завжди реагують на наші запити і підтримують український контент, – заявив Ткаченко.

Допомога надаватиметься в розмірі $10 тис. Щоправда, подати заявку на отримання гранту можна буде наприкінці квітня.

Подібна ініціатива працює ефективно: у 2022 році допомогу від Netflix отримали 100 діячів мистецтва і 400 – доступ до цифрової освіти.

Стримінгова платформа продовжує просувати українські проєкти, публікуючи на своїй платформі. Так, нещодавно на Netflix з’явився серіал Спіймати Кайдаша. Щоправда, поки що доступний тільки перший сезон серіалу.