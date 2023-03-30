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Кіно та серіали

Співпраця триває: Netflix надасть гранти творцям українського кіно

30 Березня 2023, 12:56
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Netflix
Джерело: Pixabay

Netflix продовжить допомагати розвиватися українському кінематографу. Стримінгова платформа дасть гранти по $10 тис. кожен на художні та документальні фільми.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

Усе це завдяки фонду Netflix’s Fund for Creative Equity. Йдеться як про створення нових фільмів, так і підтримку в постпродакшні вже готових робіт. Також українським режисерам буде надано доступ до навчання в European Audiovisual Entrepreneurs (EAVE) та New York Film Academy.

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– Netflix продемонстрував себе надійним партнером, який підтримує Україну. Ми перебуваємо в постійному і відкритому зв’язку, партнери завжди реагують на наші запити і підтримують український контент, – заявив Ткаченко.

Допомога надаватиметься в розмірі $10 тис. Щоправда, подати заявку на отримання гранту можна буде наприкінці квітня.

Подібна ініціатива працює ефективно: у 2022 році допомогу від Netflix отримали 100 діячів мистецтва і 400 – доступ до цифрової освіти.

Стримінгова платформа продовжує просувати українські проєкти, публікуючи на своїй платформі. Так, нещодавно на Netflix з’явився серіал Спіймати Кайдаша. Щоправда, поки що доступний тільки перший сезон серіалу.

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Джерело
Мінкульт
Теги
Netflix Кіно Українське кіно
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