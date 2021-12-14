Вчера, 13 декабря, в Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Человек-паук: Нет пути домой. Американская актриса Зендея, которая сыграла роль возлюбленной Человека-паука, выбрала для этого события довольно откровенный и эффектный наряд.

Для выхода в свет актриса предпочла бежевое обтягивающее платье с глубоким декольте и вырезом от итальянского модного дома Valentino. Символичным стало то, что оно украшено черными паутинками.

На ногах у Зендеи черные туфли-лодочки от Christian Louboutin, а на лице кружевная маска. Образ актриса дополнила изысканными сережками от Bulgari. Волосы она заплела в косички Дракончик.

Стоит отдать должное, что Зендея выглядела эффектно. Особое внимание привлекало ее глубокое декольте, которое едва прикрывало грудь и вырез на спине.

Премьера киноленты Человек-паук: Нет пути домой в Украине состоится уже 16 декабря.

В ноябре Sony Pictures представила второй трейлер Человека-паука: Нет пути домой. Это третий фильм о данном супергерое кинематографической вселенной Marvel. Роль главного героя Питера Паркера исполнил Том Холланд.

Первый трейлер Человека-паука: Нет пути домой представили 24 августа. Стоит отметить, что за первые сутки он установил новый рекорд по количеству просмотров — 355, 5 млн.