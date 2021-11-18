Англійський актор Том Голланд поділився подробицями створення фільму Людина-павук: Додому шляху нема. За словами головного героя, сценарій картини переписували кілька разів під час знімання.

Раніше в мережі з’являлися чутки, що в новій роботі актор зіграє разом з іншими Павуками — Тобі Магвайром і Ендрю Гарфілдом. Проте Том запевняє, що їх у фільмі не буде. Також він додав, що було складно зібрати акторів із різних картин, але Marvel це вдалося.

– Коли в Marvel і Sony створили саму концепцію цього фільму, то вона здавалася нездійсненною. Але у них все вдалося. Деякі актори не могли дати чіткої відповіді ще під час знімання, а для успіху фільму були потрібні всі герої, – поділився деталями Голланд.

Також актор додав, що до сценарію вносилися численні зміни, коли процес знімання уже був налагоджений. Причиною цього є постійні перенесення прем’єр картин, із якими Людина-Павук пов’язаний сюжетом. Наприклад, Додому шляху нема повинен був вийти після другої фільму Доктора Стренджа, але пандемія Covid-19 внесла свої корективи.

Що стосується продовження кар’єри Голланда, то він не поспішає пов’язувати свій талант зі супергероєм – рано чи пізно він хоче піти з коміксів. Також колеги актора заявили, що Том мріє зіграти Джеймса Бонда.

Нагадаємо, що фільм Людина-павук: Додому шляху нема з’явиться у прокаті 16 грудня 2021 року.