Глава Tesla Илон Маск поссорился с бывшим кандидатом в президенты США Берни Сандерсом, который призвал изымать с миллиардеров больший налог.

We must demand that the extremely wealthy pay their fair share. Period. — Bernie Sanders (@SenSanders) November 13, 2021

— Мы должны потребовать, чтобы богатые люди платили справедливые налоги, — написал 80-летний Сандерс в Twitter.

Маск моментально ответил на заявления политика.

I keep forgetting that you’re still alive — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

— Я все время забываю, что вы все еще живы, — колко ответил глава Tesla.

Известно, в начале ноября Маск продал акций компании на сумму $7 млрд, чтобы выплатить налог. Глава Tesla и SpaceX заявил, что он не получает зарплату или бонусы с руководства компаниями, и продажа акций — единственная возможность выплатить обязательные налоги.

Want me to sell more stock, Bernie? Just say the word … — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2021

— Хочешь, я продам больше акций, Берни? Просто скажи слово, — добавил глава Tesla.

Стоит отметить, что власти США хотят обложить миллиардеров налогом на нереализованную прибыль. Платить придется в том случае, если стоимость акций повышается, даже если их не планируют продавать.

Напомним, что в октябре Илон Маск побил рекорд Forbes. На конец октября его капитал составлял $271,3 млрд на фоне возрастания акций Tesla в цене. И хотя глава компании не получает заработную плату, его доля в пакете ценных бумаг заметно увеличила капитал. До этого на первом месте в списке Forbes был создатель Amazon Джефф Безос — его состояние достигало $212 млрд.