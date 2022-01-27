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Гламурне насильство та кінь на подіумі: Chanel знову встряв у скандал

27 Січня 2022, 16:02
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Chanel
Джерело: Getty Images

Люксовий бренд Chanel знову потрапив у скандал. Цього разу користувачів мережі обурив макіяж моделей на новому показі бренду, що нагадує фізичні каліцтва.

На кутюрному показі в Парижі моделі Chanel дефілювали з чорними тінями, розтушованими навколо очей. За задумом, глядачам це мало нагадати авангардний макіяж початку XX століття. Однак у мережі раз у раз пишуть, що це нагадує результат домашнього насильства.

– Темні кола навколо очей деяких моделей виглядали скоріше бійцівськими, ніж мистецькими, – зазначили в огляді показу на Vogue Runway.

Також у мережі багато користувачів писали, що це схоже на спробу зробити насильство гламурним.

Що пишуть у мережі:

  • Якщо ви хочете послатися на епоху, ви повинні взяти до уваги, як публіка побачить зараз. Вона не побачить посилання до довоєнного авангарду, але побачить те, що представлено перед нею.
  • Як, чорт забирай, ніхто у відділі макіяжу не сказав: Гей, та це ж виглядає так, ніби її побили?

Проте, обурення викликав як макіяж, а й кінь. Якщо хтось подумав, що йдеться про якусь метафору, то ні. Ми говоримо саме про живого коня. Дефіле відкривала Шарлотта Казіраги верхи на коні.

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Це мало стати посиланням до самої Габріель Шанель. Модельєр свого часу активно пропагувала штани для жінок, щоб вони могли їздити верхи, скажімо так, по-чоловічому.

Chanel

Але ось у 2022 році такий старт дефіле розцінили, як знущання з тварини. Поки весь світ намагається змусити цирки відмовитися від експлуатації тварин (до речі, в Україні зокрема), Chanel тягне коня на подіум.

Варто зазначити, що багато хто і заступався за Chanel. Серед аргументів було те, що коней спеціально тренують виступати на шоу.

Бренду Chanel останнім часом не щастить. Перед Новим роком бренд встряв у скандал через адвент-календарі. Причиною стало те, що цінник за календар був шанелівським, а ось його наповнення більше нагадувало сувенірну крамницю. У календарі, в якому йде щонайменше 24 предмети, було лише кілька косметичних продуктів.

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