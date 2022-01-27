Гламурне насильство та кінь на подіумі: Chanel знову встряв у скандал

Люксовий бренд Chanel знову потрапив у скандал. Цього разу користувачів мережі обурив макіяж моделей на новому показі бренду, що нагадує фізичні каліцтва.

На кутюрному показі в Парижі моделі Chanel дефілювали з чорними тінями, розтушованими навколо очей. За задумом, глядачам це мало нагадати авангардний макіяж початку XX століття. Однак у мережі раз у раз пишуть, що це нагадує результат домашнього насильства.

– Темні кола навколо очей деяких моделей виглядали скоріше бійцівськими, ніж мистецькими, – зазначили в огляді показу на Vogue Runway.

Також у мережі багато користувачів писали, що це схоже на спробу зробити насильство гламурним.

Що пишуть у мережі:

Якщо ви хочете послатися на епоху, ви повинні взяти до уваги, як публіка побачить зараз. Вона не побачить посилання до довоєнного авангарду, але побачить те, що представлено перед нею.

Як, чорт забирай, ніхто у відділі макіяжу не сказав: Гей, та це ж виглядає так, ніби її побили?

Проте, обурення викликав як макіяж, а й кінь. Якщо хтось подумав, що йдеться про якусь метафору, то ні. Ми говоримо саме про живого коня. Дефіле відкривала Шарлотта Казіраги верхи на коні.

Це мало стати посиланням до самої Габріель Шанель. Модельєр свого часу активно пропагувала штани для жінок, щоб вони могли їздити верхи, скажімо так, по-чоловічому.

Але ось у 2022 році такий старт дефіле розцінили, як знущання з тварини. Поки весь світ намагається змусити цирки відмовитися від експлуатації тварин (до речі, в Україні зокрема), Chanel тягне коня на подіум.

Варто зазначити, що багато хто і заступався за Chanel. Серед аргументів було те, що коней спеціально тренують виступати на шоу.

Бренду Chanel останнім часом не щастить. Перед Новим роком бренд встряв у скандал через адвент-календарі. Причиною стало те, що цінник за календар був шанелівським, а ось його наповнення більше нагадувало сувенірну крамницю. У календарі, в якому йде щонайменше 24 предмети, було лише кілька косметичних продуктів.