Бренд Givenchy розкритикували через прикрасу-зашморг на шиї українки

Французький модний дім Givenchy потрапив у скандал, продемонструвавши на показі Весна-літо 2022 в Парижі кольє у формі зашморгу.

Металеву прикрасу різко розкритикували у мережі через таку асоціацію. Проте у Twitter зібралась і значна кількість користувачів, яка у найкращих правилах чорного гумору, ринулася писати жарти.

В индустрии моды не учатся на старых ошибках https://t.co/C6MntdRMuq — Don’t Take Fake / DTF Magazine (@DontTakeFake) October 5, 2021

Honestly in which world having a noose hanging on a girl’s neck is fashion, #Givenchy? Spring/Summer 2022 dragged way back to 1822. Do better, Matthew, both for the brand and the world. Young girls & guys don’t need to see this at any stage, especially #ParisFashionWeek. Tch. pic.twitter.com/Uh3RUyhVqi — Abhik Choudhury (@iamabhik) October 4, 2021

До речі, Метью Вільямса це перший показ для Givenchy. Він очолив модний дім лише минулого літа.

Найпопулярнішим у мережі стало фото моделі з Києва Крісті Пономар. Дівчина зазначила, що вона і до показу бачила прикрасу, проте навіть не думала асоціювати її із зашморгом.

– Я дивуюся тому, як люди можуть вигадати проблему там, де її немає. Я за три дні до показу бачила цю прикраса. І у мене жодного разу не виникло асоціації із зашморгом, – зазначила модель.

Бренди не вчаться на чужих помилках

Буквально два роки тому британському модному дому Burberry довелося вибачатися за светр з вузлом, який також нагадував зашморг.

У 2019 році бренду Gucci взагалі довелося зняти з продажів светр, комір якого нагадав обличчя темношкірої людини.

У 2016 році дісталося літній колекції Dolce & Gabbana, бо одну з моделей взуття бренд назвав сандалями раба.