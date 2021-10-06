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Мода

Бренд Givenchy розкритикували через прикрасу-зашморг на шиї українки

6 Жовтня 2021, 15:55 Євгенія Шапоренко
Бренд Givenchy розкритикували через прикрасу-зашморг на шиї українки

Французький модний дім Givenchy потрапив у скандал, продемонструвавши на показі Весна-літо 2022 в Парижі кольє у формі зашморгу.

Металеву прикрасу різко розкритикували у мережі через таку асоціацію. Проте у Twitter зібралась і значна кількість користувачів, яка у найкращих правилах чорного гумору, ринулася писати жарти.

До речі, Метью Вільямса це перший показ для Givenchy. Він очолив модний дім лише минулого літа.

Найпопулярнішим у мережі стало фото моделі з Києва Крісті Пономар. Дівчина зазначила, що вона і до показу бачила прикрасу, проте навіть не думала асоціювати її із зашморгом.

– Я дивуюся тому, як люди можуть вигадати проблему там, де її немає. Я за три дні до показу бачила цю прикраса. І у мене жодного разу не виникло асоціації із зашморгом, – зазначила модель.

Бренди не вчаться на чужих помилках

Буквально два роки тому британському модному дому Burberry довелося вибачатися за светр з вузлом, який також нагадував зашморг.

У 2019 році бренду Gucci взагалі довелося зняти з продажів светр, комір якого нагадав обличчя темношкірої людини.

У 2016 році дісталося літній колекції Dolce & Gabbana, бо одну з моделей взуття бренд назвав сандалями раба.

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Мода
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