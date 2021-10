Бренд Givenchy розкритикували через прикрасу-зашморг на шиї українки

Французький модний дім Givenchy потрапив у скандал, продемонструвавши на показі Весна-літо 2022 в Парижі кольє у формі зашморгу.

Металеву прикрасу різко розкритикували у мережі через таку асоціацію. Проте у Twitter зібралась і значна кількість користувачів, яка у найкращих правилах чорного гумору, ринулася писати жарти.

Honestly in which world having a noose hanging on a girl’s neck is fashion, #Givenchy?

Spring/Summer 2022 dragged way back to 1822. Do better, Matthew, both for the brand and the world. Young girls & guys don’t need to see this at any stage, especially #ParisFashionWeek. Tch. pic.twitter.com/Uh3RUyhVqi

— Abhik Choudhury (@iamabhik) October 4, 2021