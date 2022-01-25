Онука Грейс Келлі та дочка принцеси Монако Шарлотта Казірагі відкрила показ Chanel на Тижні моди в Парижі, з’явившись на подіумі верхи на коні.

Для світського заходу вона обрала чорний твідовий жакет з блискітками, штани і спеціальний шолом. Шарлотта високо тримала голову, коли їхала подіумом, і вміло керувала конем у такому обмеженому просторі.

Казірагі є давньою шанувальницею кінного спорту й досвідченою наїзницею. Її кінь був слухняним і спокійним, тому показ обійшовся без інцидентів.

Показ Chanel пройшов у Великому палаці Ефемер на Марсовому полі, який був перетворений на сучасний кінний майданчик із величезними інсталяціями з дерева та подіумом із піску. На заході дизайнери продемонстрували елегантні твідові костюми, сукні в підлогу з прозорими вставками і розрізами.

Незвична поява Казірагі є частиною презентації робіт французького художника Ксав’є Веяна, з яким зараз співпрацює модний дім. Ідея Вейана полягала в тому, щоб створити всесвіт на стику ілюзії та реальності.

35-річна Шарлотта Казірагі є одинадцятою в черзі на трон Монако. Раніше вона була головним редактором журналу Above, разом із друзями займається виданням Ever Manifesto.

У грудні 2020 року Шарлотта стала амбасадором Chanel. До цього вона була обличчям косметики Gucci, у 2018-му брала участь у створенні кампанії Yves Saint Laurent.

Казірагі виховує сина Рафаеля від актора Гада Ельмалеха, з яким перебувала у стосунках з 2011 по 2015 рік. У 2019 році Шарлотта вийшла заміж за кінопродюсера Димитрія Рассама. Подружжя має трирічного сина Бальтазара.