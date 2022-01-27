Гламурное насилие и конь на подиуме: Chanel снова встрял в скандал

Люксовый бренд Chanel снова угодил в скандал. На этот раз пользователей сети возмутил макияж моделей на новом показе бренда, который напоминает физические увечья.

На кутюрном показе в Париже модели Chanel дефилировали с растушеванными вокруг глаз черными тенями. Согласно задумке, зрителям это должно было напомнить авангардный макияж начала XX века. Однако в сети то и дело пишут, что это напоминает результат домашнего насилия.

— Темные круги вокруг глаз некоторых моделей выглядели скорее бойцовскими, чем художественными, — отметили в обзоре показа на Vogue Runway.

Также в сети многие пользователи писали, что это больше похоже на попытку сделать насилие гламурным.

Что пишут в сети:

Если вы хотите сослаться на эпоху, вы должны принять во внимание то, что публика увидит сейчас. Она не увидит отсылки к довоенному авангарду, но увидит то, что представлено перед ней.

Как, черт возьми, никто в отделе макияжа не сказал: Эй, да это же выглядит так, как будто ее избили?

Однако, возмущение вызвал не только макияж, но и лошадь. Если кто-то подумал, что речь идет о какой-то метафоре, то нет. Мы говорим именно о живой лошади. Дефиле открывала Шарлотта Казираги верхом на лошади.

Это должно было стать отсылкой к самой Габриэль Шанель. Модельер в свое время активно пропагандировала брюки для женщин, чтобы они могли ездить верхом, скажем так, по-мужски.

Но вот в 2022 году такой старт дефиле расценили, как издевательство над животным. Пока весь мир пытается заставить цирки отказаться от эксплуатации животных (кстати, Украина, в том числе), Chanel тащит лошадь на подиум.

Стоит отметить, что многие и заступались за Chanel. Среди аргументов было то, что лошадей специально тренируют выступать на шоу.

Бренд Chanel последнее время то и дело не везет. Перед Новым годом бренд встрял в скандал с адвент-календарями. Причиной послужило то, что ценник за календарь был шанелевским, а вот его наполнение больше напоминал сувенирную лавку. В календаре, в котором идет минимум 24 предмета, было всего несколько косметических продуктов.