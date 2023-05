Гітлер після перегляду фільму Барбі – найкумедніші меми про фінал Євробачення 2023

У британському Ліверпулі добігло кінця Євробачення 2023, проте номери, які показали конкурсанти, ще довго житимуть у мемах.

Загалом, більшості виступів на конкурсі були досить передбачуваними, але знайшлися й ті, хто потішив розмаїттям. Призове місце однозначно віддаємо хорватам Let 3 і їхній іронічній пісні про “маленький психопата”. Twitter не був готовий до такого, але хлопці точно його розбурхали.

До речі, переможницею Євробачення 2023 стала представниця Швеції Loreen.

Якби Адольфа Гітлера таки взяли до художньої школи.

Євробачення не може бути дивнішим.

Хорватія: Тримай мою ракету.

Мама: ти ліки дідусеві дала?

Я: думаю так

Дідусь:

Mi madre: le has dado la medicación al abuelo?

Yo: … Creo que sí

El abuelo:#Eurovision2023

Я, коли залишився вдома сам і мав би прибирати, але думаю, що я рок-зірка:

Me when I've been left at home alone and supposed to be cleaning but think I'm a rockstar:#Eurovision #Eurovision2023

Намагаюся пояснити решті моєї сім’ї, чому бородаті чоловіки в сукнях співають хорватською про трактори:

trying to explain to the rest of my family right now why bearded men in dresses are singing in croatian about trackors (it's peak television): #Eurovision #Eurovision2023

Хорватія повинна перемогти. Уявіть, як ми потім це пояснюватимемо американцям:

Гітлер після перегляду фільму Барбі.

Hitler después de ver la película de Barbie.#Eurovision2023

Ваш друг, який вп’яте повертається до колишньої.

tu amiga la q vuelve con el ex por quinta vez #Eurovision2023