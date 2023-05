Гитлер после просмотра фильма Барби — самые забавные мемы о финале Евровидения 2023

В британском Ливерпуле подошло к концу Евровидение 2023, однако номера, которые показали конкурсанты еще долго будут жить в мемах.

В целом, большинстве выступлений на конкурсе были достаточно предсказуемыми, но нашлись и те, кто порадовал разнообразием. Призовое место однозначно отдает хорватам Let 3 и их ироничной песне о “маленьком психопате”. Twitter не был готов к такому, но ребята точно его взбудоражили.

Кстати, победительницей Евровидение 2023 стала представительница Швеции Loreen.

Самые забавные мемы из сети о финале Евровидения 2023:

Читайте также: Loreen во второй раз выиграла Евровидение для Швеции

Если бы Адольфа Гитлера взяли в художественную школу.

Евровидение не может быть более странным.

Хорватия: Подержи мою ракету.

Мама: ты лекарство дедушке дала?

Я: думаю да

Дедушка:

Mi madre: le has dado la medicación al abuelo?

Yo: … Creo que sí

El abuelo:#Eurovision2023 pic.twitter.com/Zqipa65o2A — lacrow (@genociderainbow) May 13, 2023

Я, когда остался дома наедине и должен убираться, но думаю, что я рок-звезда:

Me when I’ve been left at home alone and supposed to be cleaning but think I’m a rockstar:#Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/Xg6Q04i2Qn — Wando (@Wandoful) May 13, 2023

Пытаюсь объяснить остальной моей семье, почему бородатые мужчины в платьях поют по хорватски о тракторах:

trying to explain to the rest of my family right now why bearded men in dresses are singing in croatian about trackors (it’s peak television): #Eurovision #Eurovision2023 pic.twitter.com/QfkP7qnQvs — AUSTRIA ESC 2023 (@bestkillyjoyma1) May 13, 2023

Хорватия должна одержать победу. Представьте, как мы потом будем это объяснять американцам:

Гитлер после просмотра фильма Барби.

Hitler después de ver la película de Barbie.#Eurovision2023 pic.twitter.com/ljhKuSeIGE — Coper (@Cop3rnicx) May 13, 2023

Ваш друг, который в пятый раз возвращается к бывшей.

tu amiga la q vuelve con el ex por quinta vez #Eurovision2023 pic.twitter.com/iSLfSUKyo2 — pring(a)da (@sixfebruary) May 13, 2023