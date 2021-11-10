В среду, 20 ноября, на телеканале СТБ состоится премьера 13 и 14 серий легендарной костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов.

Чем продолжится история и что ждет зрителей в новых эпизодах – читайте далее в материале.

Стефан отправляется туда, откуда все и началось. Его план — устроиться поближе к мадам Макаровой. Загадки прошлого тонкой нитью тянутся уже много лет, и чтобы их разгадать, нужно попасть на место преступления.

Уже известно, что есть сумочка с вшитым драгерротипом убийцы. Удасться ли Стефану отыскать столь важную улику?

Андрей Жадан осознает, что натворил беды. Своими же руками он запер в клетку любимую женщину. Однако и врачи утверждают, что она особо опасна. Холера? Бред ума? Пока неизвестно.

Но Катерина уже прикована к металлической койке тугими узлами. Тем временем купец первой гильдии намерен избавиться от всех борделей. Поможет ли ему это добиться прощения супруги?

Катя приходит в себя. Осознание того, что она заключена в психиатрической больнице, наводит на нее страх. Неужели любовь всей ее жизни способен на такое? Ее навещает Жадан. Станет ли Катя слушать его обещания? Есть ли сила в мудрой молодой девушке на прощение?

Смотрите 13 и 14 серии костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов 10 ноября, в 20.15 на телеканале СТБ.

Напомним, что в предыдущих сериях Крепостной Екатерина узнала, чем занимается ее муж. Она обвинила его во лжи и пообещала всем рассказать, что Андрей на самом деле торгует девушками в борделях Киева.

Испуганный мужчина пытается ее остановить, но врывается его тетушка, которая усыпляет Катю. Жадан запирает свою любимую в психбольнице.