Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер поддержал звезду боевиков Брюса Уиллиса, который ушел из кино на фоне болезни.

Шварценеггер назвал коллегу фантастической звездой, которую никогда не забудут. Об этом он сказал в интервью CinemaBlend.

— Он был всегда, на протяжении многих лет, огромно-огромной звездой. И я думаю, что его всегда будут помнить как великую звезду. И как доброго человека. Я понимаю, что при его обстоятельствах, связанных со здоровьем, ему пришлось уйти, — отметил Арнольд.

Он добавил, что при хороших обстоятельствах звезды боевиков никогда не уходят на пенсию, а просто перезагружаются.

Звезда Терминатора выразил глубокое уважение и восхищение прочным наследием, которое его приятель создал в киноиндустрии.

Напомним, в 2022 году семья Брюса Уиллиса заявила, что он прекращает актерскую карьеру из-за того, что у него диагностировали афазию.

В феврале 2023 стало известно, что у Уиллиса обнаружена более серьезная болезнь — лобно-височная деменция.