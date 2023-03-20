Американському акторові Брюсу Віллісу виповнилося 68 років. Сім’я зірки показала, як відзначають свято вперше після діагнозу про деменцію.

Так, близькі Брюса відчувають горе і печаль – про це повідомляється в Instagram-сторінці дружини актора.

– Плюс чи мінус у тому, що мені так пощастило відчувати ваше тепло і любов, які спрямовані на мого чоловіка і нашу сім’ю, – подякувала Емма шанувальникам Вілліса.

Вона зізналася, що ранок її почався зі сліз, про що шанувальники могли здогадатися за опухлими очима.

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– У мене бувають періоди смутку, кожен день горе, і я дійсно відчуваю це і сьогодні, в його день народження, – розповіла Емма.

Також вона опублікувала ролик, присвячений акторові. Дружина зірки додала, що створення короткого відеопривітання було для неї як ніж у серце.

Дочка Вілліса Скаут також зазначила, що в цей день відчуває змішані емоції, зокрема й горе.

– Горе – це ціна, яку я завжди платитиму, щоб дізнатися, що таке відчувати таку любов. Я посилаю свою любов усім, хто коли-небудь відчував, що його можливості обмежені величезністю любові та людяністю горя. Я люблю вас, – додала донька актора.

Нагадаємо, що раніше дружина Вілліса просила папараці давати акторові спокій. Емма попросила папараці перестати полювати за Брюсом і залишити йому більше простору, зазначивши, що людину з таким діагнозом важко вивести у світ.