Школи Нью-Йорка заборонили школярам носити костюми на Геловін у стилі охоронців та учасників випробування із серіалу Netflix Гра в кальмара. На думку представників школи, такі костюми несуть “агресивне посилання”.

Три початкові школи Нью-Йорка забороняють використання костюмів із серіалів — червоних комбінезонів та масок із намальованими трикутниками, колами та квадратами. До списку заборонених костюмів також увійшли зелені спортивні куртки та штани. Однак обмеження стосуються лише заходів на Геловін.

– Ці костюми не відповідають нашим вимогам до шкільної форми через потенційно агресивне посилання, пов’язане з серіалом, – заявили представники шкіл.

Корейська драма про виживання розповідає про людей, які у боргах сподіваються виграти купу грошей, беручи участь у дитячих іграх. Тих, хто програв — вбивають.

Втім, деякі батьки учнів із Бронкса зазначали, що школи занадто гостро реагують на костюми та серіал.

– Пірати теж були негативними особами в історії, але їхні костюми не забороняють, на відміну від червоних комбінезонів та масок, – заявили батьки.

Не лише школи Нью-Йорка стурбовані популярністю жорстокого серіалу серед дітей та підлітків. Бельгійські школярі почали розігрувати популярну виставу на території навчального закладу. На шкільному дворі хлопці відтворили гру червоне світло, зелене світло та інші ігри із серіалу.

Ті, хто програв, були побиті рештою. Керівництво школи зробило все, щоб покласти край нездоровій та небезпечній грі.