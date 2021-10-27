Школы Нью-Йорка запретили школьникам носить костюмы на Хэллоуин в стиле охранников и участников испытания из сериала Netflix Игра в кальмара. По мнению представителей школы, такие костюмы несут “агрессивный посыл”.

Три начальные школы Нью-Йорка запрещают использование костюмов из сериалов — красных комбинезонов и масок с нарисованными треугольниками, кругами и квадратами. В список запрещенных костюмов также вошли зеленые спортивные куртки и штаны. Однако ограничения касаются только мероприятий на Хэллоуин.

— Данные костюмы не соответствуют нашим требованиям к школьной форме из-за потенциально агрессивного посыла, связанного с сериалом, — заявили представители школ.

Корейская драма о выживании рассказывает о людях, которые в долгах надеются выиграть кучу денег, участвуя в детских играх. Проигравших убивают.

Впрочем, некоторые родители учеников из Бронкса отмечали, что школы слишком остро реагируют на костюмы и сериал.

— Пираты тоже были негативными личностями в истории, но их костюмы не запрещают, в отличие от красных комбинезонов и масок, — заявили родители.

Не только школы Нью-Йорка обеспокоены популярностью жестокого сериала среди детей и подростков. Бельгийские школьники начали разыгрывать популярную постановку на территории учебного заведения. На школьном дворе ребята воссоздали игру красный свет, зеленый свет и другие игры из сериала.

Проигравшие были избиты остальными. Руководство школы сделало все, чтобы положить конец нездоровой и опасной игре.