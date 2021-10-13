У всьому світі величезною популярністю користується серіал Гра в кальмара від Netflix. Однак за цим послідували стурбовані коментарі щодо того, як серіал може вплинути на людей, адже там багато і фізичного, і морального насильства.

У Грі в кальмара всіх тих, хто програв миттєво вбивають. Зокрема, діти в Бельгії, мабуть, почали розігрувати популярну постановку на шкільному подвір’ї. Вчителі попереджають про спалахи насильства.

В одній з бельгійських шкіл діти розіграли сцени з популярного серіалу.

Про це в Facebook повідомило керівництво школи в Еркленнесі, прямо на кордоні з Францією. Згідно з чим, на шкільному дворі діти відтворили гру Червоне світло, зелене світло та інші ігри з серіалу. Ті, хто програв були побиті іншими. Керівництво школи зробило все, щоб покласти край нездоровій і небезпечній грі.

Батьків попросили пояснити своїм дітям наслідки, які можуть мати такі ігри. Школярі, яких спіймають на цьому в майбутньому, будуть покарані. Варто зазначити, що грати дітям ніхто не забороняв, йдеться винятково про насильство.

Зі свого боку, українськи психолог Дмитро Карачов зазначив, що серіал Гра в кальмара повністю відповідає своїй класифікації 18+. Однак чи варто його дивитися дітям – вибір за батьками.

За його словами, у Великій Британії та Бельгії вчителі відзначили хвилю насильства, спровоковану серіалом серед школярів. Діти влаштовують схожі ігри і б’ють тих, хто програв. Адміністрації шкіл закликають батьків не дозволяти дітям дивитися цей серіал і влаштовувати ігри за його мотивами.

– Дозволяти чи забороняти дітям дивитися Гру в кальмара? Вибір за батьками. Можу лише порадити подивитися спочатку серіал самим та ухвалити зважене рішення з позиції віку, сприйнятливості саме вашої дитини. З моєї точки зору, офіційне обмеження 18+ виправдане. А далі – вирішувати вам, – написав Карпачов

Гра в кальмара – що відомо про серіал

Стримінговий сервіс Netflix презентував південнокорейський серіал Гра в кальмара 17 вересня. Проект спочатку пройшов непоміченим. Однак через три тижні про нього не говорить тільки ледачий. Серіал вже встиг отримати найбільшу кількість переглядів серед релізів Netflix у 90 країнах.

У серіалі знедолені невдахи заради грошей погоджуються на гру у виживання. Учасники гри мають виконувати різні завдання, а тих, хто програв, просто вбивають.