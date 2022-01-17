Відома українська модель та співачка Даша Астаф’єва порадувала шанувальників гарячими знімками у леопардовому купальнику. Так, зірка зараз відпочиває у Домінікані, де насолоджується сонечком на пляжі.

Фотографіями співачка поділилася в Instagram, де розкрила секрет ідеальних знімків.

– Лайфхак, як виглядати не зухвало у леопарді! У всьому винен фотограф Сашко, якому тринадцять років, а також зграя пенсіонерів – вони радили, як краще стати. Два зі ста. До речі, я всі дні тут у леопардовому, це якийсь діагноз? – заявила модель.

На тілі Даші лише бікіні з хижим леопардовим принтом. Волосся вона вирішила зібрати – так зручніше купатися.

Модель відпочиває на березі Карибського моря — його колір досі здатний здивувати перших гостей Домінікани.

Шанувальники оцінили відверте вбрання співачки:

Гарне тіло, і прес є.

Пощастило зграї пенсіонерів!

Ідеальна. Невже такі бувають?

Ти хижак, виходить…

Як можна до тебе доплисти із Запоріжжя?

З такою фігурою на задній план не дивишся.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року Астаф’єва назвала причину розлучення з коханим. Так, вона зазначила, що цей цивільний шлюб для неї був дуже повчальним уроком, і зараз вони друзі, а не повноцінна пара.