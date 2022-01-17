Известная украинская модель и певица Даша Астафьева порадовала поклонников горячими снимками в леопардовом купальнике. Так, звезда сейчас отдыхает в Доминикане, где наслаждается солнышком на пляже.

Фотографиями певица поделилась в Instagram, где раскрыла секрет идеальных снимков.

— Лайфхак, как выглядеть не вызывающе в леопарде! Во всем виноват фотограф Саша, которому тринадцать лет, а также стая пенсионеров — они советовали как лучше встать. Два из ста. Кстати, я все дни тут в леопардовом, это какой диагноз? — заявила модель.

На теле Даши только бикини с хищным леопардовым принтом. Волосы она решила собрать — так удобнее купаться.

Модель отдыхает на берегу Карибского моря — его цвет до сих пор способен удивить первых гостей Доминиканы.

Поклонники оценили откровенный наряд певицы:

Красивое тело и пресс есть

Повезло стае пенсионеров!

Идеальная. Неужели такие бывают

Ты хищник, получается…

Как можно к тебе доплыть из Запорожья?

С такой фигурой на задний план и не смотришь.

Напомним, что в конце 2021 года Астафьева назвала причину расставания с возлюбленным. Так, она отметила, что этот гражданский брак для нее был очень поучительным уроком, и сейчас они больше друзья, чем полноценная пара.