Українська співачка Настя Каменських та її чоловік, музичний продюсер Потап влаштували милу новорічну фотосесію.
Серією знімків у своєму Instagram поділився Потап. Кадри зроблено вдома у зіркового подружжя. На фото вони позують біля ялинки в однакових новорічних блакитних светрах із оленями.
Під публікацією Потап написав лише – #newyear.
Шанувальники закоханих оцінили їхні милі фото, а також висловили надію, що в наступному році Потап і Настя стануть батьками.
- А я бажаю через рік тримати за ручки малюка.
- Це надто мило!
- Класна сім’я. Бажаю вам дітей у Новому році.
- Затишно як.
- Найкрасивіша сім’я.
- Супер! Бажаю вам діток у 2022 році!
- Дуже красиві та щасливі!
- Бажаю вам поповнення в наступному році.
- Давайте вже бейбіків.
- У Новому році чекаємо на розширення родини.
- Дуже гармонійні, а светри супер! – Пишуть у коментарях Потапа.
Слід зазначити, що шанувальники не рідко намагаються викрити Настю Каменських у вагітності, уважно розглядаючи її кожне фото. Однак поки що всі їхні здогади не підтверджувалися.
До речі, Настя Каменських склала список найкращих фільмів для 1 січня і сказала, що перший день 2022 року проведе за їх переглядом.
До списку зірки потрапила культова романтична комедія Щоденник Бріджіт Джонс, Різдво на двох, Привіт сім’ї та багато інших кінострічок.