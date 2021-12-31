Українська співачка Настя Каменських та її чоловік, музичний продюсер Потап влаштували милу новорічну фотосесію.

Серією знімків у своєму Instagram поділився Потап. Кадри зроблено вдома у зіркового подружжя. На фото вони позують біля ялинки в однакових новорічних блакитних светрах із оленями.

Під публікацією Потап написав лише – #newyear.

Шанувальники закоханих оцінили їхні милі фото, а також висловили надію, що в наступному році Потап і Настя стануть батьками.

А я бажаю через рік тримати за ручки малюка.

Це надто мило!

Класна сім’я. Бажаю вам дітей у Новому році.

Затишно як.

Найкрасивіша сім’я.

Супер! Бажаю вам діток у 2022 році!

Дуже красиві та щасливі!

Бажаю вам поповнення в наступному році.

Давайте вже бейбіків.

У Новому році чекаємо на розширення родини.

Дуже гармонійні, а светри супер! – Пишуть у коментарях Потапа.

Слід зазначити, що шанувальники не рідко намагаються викрити Настю Каменських у вагітності, уважно розглядаючи її кожне фото. Однак поки що всі їхні здогади не підтверджувалися.

До речі, Настя Каменських склала список найкращих фільмів для 1 січня і сказала, що перший день 2022 року проведе за їх переглядом.

До списку зірки потрапила культова романтична комедія Щоденник Бріджіт Джонс, Різдво на двох, Привіт сім’ї та багато інших кінострічок.