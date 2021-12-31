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Давайте вже бейбіків: Потап і Настя влаштували милу новорічну фотосесію

31 Грудня 2021, 10:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Потап и Настя Каменських
Джерело: Потап

Українська співачка Настя Каменських та її чоловік, музичний продюсер Потап влаштували милу новорічну фотосесію.

Серією знімків у своєму Instagram поділився Потап. Кадри зроблено вдома у зіркового подружжя. На фото вони позують біля ялинки в однакових новорічних блакитних светрах із оленями.

Під публікацією Потап написав лише – #newyear.

Шанувальники закоханих оцінили їхні милі фото, а також висловили надію, що в наступному році Потап і Настя стануть батьками.

  • А я бажаю через рік тримати за ручки малюка.
  • Це надто мило!
  • Класна сім’я. Бажаю вам дітей у Новому році.
  • Затишно як.
  • Найкрасивіша сім’я.
  • Супер! Бажаю вам діток у 2022 році!
  • Дуже красиві та щасливі!
  • Бажаю вам поповнення в наступному році.
  • Давайте вже бейбіків.
  • У Новому році чекаємо на розширення родини.
  • Дуже гармонійні, а светри супер! – Пишуть у коментарях Потапа.

Слід зазначити, що шанувальники не рідко намагаються викрити Настю Каменських у вагітності, уважно розглядаючи її кожне фото. Однак поки що всі їхні здогади не підтверджувалися.

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До речі, Настя Каменських склала список найкращих фільмів для 1 січня і сказала, що перший день 2022 року проведе за їх переглядом.

До списку зірки потрапила культова романтична комедія Щоденник Бріджіт Джонс, Різдво на двох, Привіт сім’ї та багато інших кінострічок.

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Потап і Настя Каменських
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