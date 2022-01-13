Украинская певица Настя Каменских похвасталась своими формами в прозрачном наряде.

Сейчас Настя вместе со своим мужем, музыкальным продюсером Потапом находятся в Мексике, откуда исполнительница с удовольствием делится новыми фотографиями и видео. На этот раз Каменских предстала в черном комбинезоне, состоящем из ниточек.

Под нарядом артистки четко виднеется леопардовый раздельный купальник. В кадре она позирует полуоборотом, тем самым артистка крупным планом засветила свои ягодицы, которые из-за стрингов кажутся совершенно обнаженными.

Волосы звезда уложила на одну сторону лица.

— Chica caliente (горячая девушка, — Ред.), — подписала снимок Настя.

Поклонники оценили формы Насти, однако нашлись и критики, которые считают, что артистка слишком оголяется.

Главное не расплавить местных мужчин.

Кому нужны голые ягодицы? Неужели ты себя не уважаешь?

Горячая красотка! Потапу повезло.

Просто жесть.

Эффектно.

Экзотическая богиня.

Любительница посветить ягодицами.

Это что за аппарат такой?

Одно и то же постоянно. Детский сад.

Настя, хватит раздеваться, — пишут в комментариях Каменских.

Ранее Потап и Настя устроили милую новогоднюю фотосессию. На фото они позируют возле елки в одинаковых новогодних голубых свитерах с оленями.

Поклонники супругов оценили их милые кадры, а также выразили надежду, что в 2022 году Потап и Настя станут родителями.