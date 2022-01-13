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Горячая красотка: Настя Каменских снялась в прозрачном наряде

13 января 2022, 11:29
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Настя Каменських
Источник: Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских похвасталась своими формами в прозрачном наряде.

Сейчас Настя вместе со своим мужем, музыкальным продюсером Потапом находятся в Мексике, откуда исполнительница с удовольствием делится новыми фотографиями и видео. На этот раз Каменских предстала в черном комбинезоне, состоящем из ниточек.

Под нарядом артистки четко виднеется леопардовый раздельный купальник. В кадре она позирует полуоборотом, тем самым артистка крупным планом засветила свои ягодицы, которые из-за стрингов кажутся совершенно обнаженными.

Волосы звезда уложила на одну сторону лица.

— Chica caliente (горячая девушка, — Ред.), — подписала снимок Настя.

Поклонники оценили формы Насти, однако нашлись и критики, которые считают, что артистка слишком оголяется.

  • Главное не расплавить местных мужчин.
  • Кому нужны голые ягодицы? Неужели ты себя не уважаешь?
  • Горячая красотка! Потапу повезло.
  • Просто жесть.
  • Эффектно.
  • Экзотическая богиня.
  • Любительница посветить ягодицами.
  • Это что за аппарат такой?
  • Одно и то же постоянно. Детский сад.
  • Настя, хватит раздеваться, — пишут в комментариях Каменских.
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Ранее Потап и Настя устроили милую новогоднюю фотосессию. На фото они позируют возле елки в одинаковых новогодних голубых свитерах с оленями.

Поклонники супругов оценили их милые кадры, а также выразили надежду, что в 2022 году Потап и Настя станут родителями.

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