Украинская певица Настя Каменских похвасталась своими формами в прозрачном наряде.
Сейчас Настя вместе со своим мужем, музыкальным продюсером Потапом находятся в Мексике, откуда исполнительница с удовольствием делится новыми фотографиями и видео. На этот раз Каменских предстала в черном комбинезоне, состоящем из ниточек.
Под нарядом артистки четко виднеется леопардовый раздельный купальник. В кадре она позирует полуоборотом, тем самым артистка крупным планом засветила свои ягодицы, которые из-за стрингов кажутся совершенно обнаженными.
Волосы звезда уложила на одну сторону лица.
— Chica caliente (горячая девушка, — Ред.), — подписала снимок Настя.
Поклонники оценили формы Насти, однако нашлись и критики, которые считают, что артистка слишком оголяется.
- Главное не расплавить местных мужчин.
- Кому нужны голые ягодицы? Неужели ты себя не уважаешь?
- Горячая красотка! Потапу повезло.
- Просто жесть.
- Эффектно.
- Экзотическая богиня.
- Любительница посветить ягодицами.
- Это что за аппарат такой?
- Одно и то же постоянно. Детский сад.
- Настя, хватит раздеваться, — пишут в комментариях Каменских.
Ранее Потап и Настя устроили милую новогоднюю фотосессию. На фото они позируют возле елки в одинаковых новогодних голубых свитерах с оленями.
Поклонники супругов оценили их милые кадры, а также выразили надежду, что в 2022 году Потап и Настя станут родителями.