Американський актор Гаррісон Форд, відомий за франшизою Індіани Джонс, візьме участь у супергеройському всесвіті Marvel.

Артист візьме на себе роль генерала Таддеуса Громовержця Росса і його присутність помітять фанати з фільму 2024 року – Капітан Америка: Новий світовий порядок. Форд зіграє і з іншими відомими акторами – Ентоні Макі, Широй Хаас, Тімом Блейком Нельсоном та Карлом Ламблі.

Відомо, що проби Гаррісона на роль героя Marvel тривали деякий час – про це підтвердив сам Джефф Снайдер.

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Форд зіграє генерала Росса – високопоставленого військового чиновника. Персона для фанатів не буде новою – військового показали вперше у коміксах Marvel у 1962 році, коли той очолив команду антигероїв під назвою Громовержці.

Нагадаємо, що Форд – це легендарна ікона світу кіно, відома усьому світу за участю в першокласних проєктах, починаючи від Зоряних війн до Індіани Джонса та Той, хто біжить по лезу.

До речі, свою роль шукача скарбів Індіани Джонса Форд не покине – він знову з’явиться у кіно вже 2023 року 30 червня.

Нагадаємо, що нещодавно компанія Disney відклала прем’єри фільмів Marvel. Пізніше запланованого вийдуть такі стрічки, як Блейд, Дедпул 3 та інші.