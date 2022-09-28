Компанія Disney планує представити 17 супергеройських фільмів зі всесвіту Marvel. Зміни у розкладі виходу картин показали на заходах Comic-Con у Сан-Дієго та D23 Expo.
Серед основних змін – продовження історії Месників, а також Дедпул 3. Чорна пантера покажуть у кінотеатрах уже 11 листопада.
Повний список супергеройських фільмів Marvel від Disney – далі у матеріалі.
11 листопада – Чорна пантера: Ваканда назавжди
Продовження Чорної пантери спочатку планувалося випустити у травні 2022 року до смерті актора Чедвіка Боузмана, який відігравав головну роль. У сиквелі жителі Ваканди на чолі з королевою Рамондою боротимуться, щоб захистити свою націю від решти світу після смерті короля.
17 лютого 2023 року – Людина-мураха та Оса: Квантоманія
У цій частині головні герої потраплять у квантовий світ, де знову рятуватимуть людство від підступних планів лиходіїв.
5 травня 2023 року – Вартові Галактики 3
Режисер Джеймс Ганн повертається у третій частині франшизи, яка розповість більше про життя Реактивного Єнота.
Липня 28 2023 року – Марвели
Це майбутній американський супергеройський фільм про трьох героїнів коміксів видавництва.
3 листопада 2023 року – Блейд
Франшиза Блейда знову вертається на екрани. Власник Оскара Махершал Алі зіграє гібрида людини та вампіра, який захищає людей від злих істот.
3 травня 2024 року – Капітан Америка: Новий світовий порядок
Відомо, що режисери позиціонують фільм як параноїдальний трилер, супергеройський бойовик та пригоди.
26 липня 2024 року – Громовержці
Вигадана команда антигероїв коміксів видавництва Marvel Comics, яка складається в основному з колишніх суперлиходіїв.
6 вересня 2023 року – Дедпул 3
Рейнольдс здивував шанувальників відеооновлення третього фільму, оголосивши, що його приятель Х’ю Джекман знову зіграє роль Росомахи, персонажа Людей Ікс. У 80-секундному відео актор зізнався, що йому було важко знайти правильний спосіб ввести непристойного персонажа у кінематографічний всесвіт Marvel.
Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu
— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022
8 листопада 2024 року – Фантастична четвірка
Це буде повноцінне перезавантаження історії. Режисером став Метт Шакман, який раніше створював ВандаВіжн.
2 травня 2025 року – Месники: Династія Канга
Наступний фільм Месники обертатиметься навколо персонажа Джонатана Мейджора та стартує влітку 2025 року.
7 листопада 2025 року – Месники: секретна війна
Другий фільм Месників завершить 6 фазу всесвіту.
Нині є шість безіменних фільмів Marvel. Згідно з оновленим календарем релізів Disney, на підході будуть ще шість фільмів, які ще навіть не отримали назви:
- 14 лютого 2025 р.
- 25 липня 2025 р.
- 13 лютого 2026 р.
- 1 травня 2026 р.
- 24 липня 2026 р.
- 6 листопада 2026 р.
Не тільки Disney займається створенням фільмів та кліпів – компанія HBO випустила тизер-трейлер серіалу з культової відеогри The Last of Us, яка так сподобалася користувачам. І хоча точна дата релізу поки невідома, влітку HBO запевняли, що серіал вийде на початку 2023 року.