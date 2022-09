Компанія Disney планує представити 17 супергеройських фільмів зі всесвіту Marvel. Зміни у розкладі виходу картин показали на заходах Comic-Con у Сан-Дієго та D23 Expo.

Серед основних змін – продовження історії Месників, а також Дедпул 3. Чорна пантера покажуть у кінотеатрах уже 11 листопада.

Повний список супергеройських фільмів Marvel від Disney – далі у матеріалі.

11 листопада – Чорна пантера: Ваканда назавжди

Продовження Чорної пантери спочатку планувалося випустити у травні 2022 року до смерті актора Чедвіка Боузмана, який відігравав головну роль. У сиквелі жителі Ваканди на чолі з королевою Рамондою боротимуться, щоб захистити свою націю від решти світу після смерті короля.

17 лютого 2023 року – Людина-мураха та Оса: Квантоманія

У цій частині головні герої потраплять у квантовий світ, де знову рятуватимуть людство від підступних планів лиходіїв.

5 травня 2023 року – Вартові Галактики 3

Режисер Джеймс Ганн повертається у третій частині франшизи, яка розповість більше про життя Реактивного Єнота.

Липня 28 2023 року – Марвели

Це майбутній американський супергеройський фільм про трьох героїнів коміксів видавництва.

3 листопада 2023 року – Блейд

Франшиза Блейда знову вертається на екрани. Власник Оскара Махершал Алі зіграє гібрида людини та вампіра, який захищає людей від злих істот.

3 травня 2024 року – Капітан Америка: Новий світовий порядок

Відомо, що режисери позиціонують фільм як параноїдальний трилер, супергеройський бойовик та пригоди.

26 липня 2024 року – Громовержці

Вигадана команда антигероїв коміксів видавництва Marvel Comics, яка складається в основному з колишніх суперлиходіїв.

6 вересня 2023 року – Дедпул 3

Рейнольдс здивував шанувальників відеооновлення третього фільму, оголосивши, що його приятель Х’ю Джекман знову зіграє роль Росомахи, персонажа Людей Ікс. У 80-секундному відео актор зізнався, що йому було важко знайти правильний спосіб ввести непристойного персонажа у кінематографічний всесвіт Marvel.

8 листопада 2024 року – Фантастична четвірка

Це буде повноцінне перезавантаження історії. Режисером став Метт Шакман, який раніше створював ВандаВіжн.

2 травня 2025 року – Месники: Династія Канга

Наступний фільм Месники обертатиметься навколо персонажа Джонатана Мейджора та стартує влітку 2025 року.

7 листопада 2025 року – Месники: секретна війна

Другий фільм Месників завершить 6 фазу всесвіту.

Нині є шість безіменних фільмів Marvel. Згідно з оновленим календарем релізів Disney, на підході будуть ще шість фільмів, які ще навіть не отримали назви:

14 лютого 2025 р.

25 липня 2025 р.

13 лютого 2026 р.

1 травня 2026 р.

24 липня 2026 р.

6 листопада 2026 р.

