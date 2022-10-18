Американский актер Харрисон Форд, известный по франшизе Индиана Джонс, возьмет участие в супергеройской вселенной Marvel.

Артист возьмет на себя роль генерала Таддеуса Громовержца Росса, и сыграет в фильме 2024 года — Капитан Америка: Новый мировой порядок. Форд сыграет с другими известными актерами — Энтони Маки, Широй Хаас, Тимом Блейком Нельсоном и Карлом Ламбли.

Известно, пробы Харрисона на роль героя Marvel длились некоторое время — это подтвердил сам Джефф Снайдер.

Сейчас смотрят

Форд сыграет генерала Росса — высокопоставленного военного чиновника. Персона для фанатов не будет новой — военного показали впервые в комиксах Marvel в 1962 года, когда тот возглавил команду антигероев под названием Громовержцы.

Напомним, что Форд — это легендарная икона мира кино, известная всему миру по участию в первоклассных проектах, начиная от Звездных войн до Индианы Джонса и Бегущего по лезвию.

Кстати, свою роль искателя сокровищ Индианы Джонса Форд не бросит — он снова покажется в кино уже в 2023 году, 30 июня.

Напомним, что недавно компания Disney отложила премьеры фильмов Marvel. Позже запланированного выйдут такие ленты, как Блэйд, Дэдпул 3 и другие.